В Татарстане вновь побит рекорд по количеству заразившихся Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На 22 октября у нас 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией», – сообщила спикер.

По нарастанию в республике 29 239 случаев Covid-19.

Под наблюдением врачей остается 7,4 тыс. жителей контактных с больными или с подозрением на заболевание. За сутки проведено 9 тыс. тестов на коронавирус.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 80 татарстанцев.