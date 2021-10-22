Главный санитарный врач объяснила, почему Татарстан не уходит на нерабочие дни досрочно
Причину отказа властей Татарстана от досрочного ухода на нерабочие дни назвала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
«На сегодня в Татарстане комплекс мер — жесточайший среди субъектов Российской Федерации. И если будет соблюдаться всё то, что приписано 960-м постановлением, постановлением об обязательной вакцинации, то на сегодня мы не видим риска ухудшения ситуации», — подчеркнула главный санитарный врач республики.
По словам Патяшиной, в дополнительных нерабочих днях нет необходимости. При этом она признала, что в последние три недели в Татарстане наблюдается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
Ранее, 20 октября, Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно принятому Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 решению, в республике нерабочие дни начнутся так же, как и в большинстве других регионов, и продлятся столько же.