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Ру Тат
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22 октября 2021  11:49
Эвелина Киселёва

В Татарстане в нерабочие дни все пункты вакцинации от Covid-19 продолжат работу

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Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах, фитнес-клубах и банках Татарстана продолжат свою работу в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Все пункты вакцинации будут работать в том же режиме, как и в обычную рабочую неделю», – отметил спикер.

Также продолжат функционировать все медицинские организации республики.

20 октября Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова совместно с Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 в республике нерабочие дни начнутся так же, как и в большинстве регионов, с 31 октября и продлятся до 7 ноября.

#Коронавирус #нерабочие дни #вакцинация
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