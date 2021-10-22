В Актанышском районе Татарстана план по вакцинации выполнили на 104%

В Актанышском районе Татарстана перевыполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы отмечаем Актанышский район, который сегодня дает 104% от подлежащих вакцинации из расчета 80% населения. То есть более 80% уже привито», – отметил спикер.

Также в лидерах Новошешминский район Татарстана.

По словам Альмира Абашева, не все сельские районы республики поддерживают высокий темп вакцинации.

«Мы обращаем внимание как властей районов, так и медицинских работников на необходимость проведения разъяснительной работы среди населения, более активной позиции глав сельских поселений и фельдшеров ФАПов», – отметил замминистра.