В Татарстане начнут применять экспресс-тесты на Covid-19

В Татарстане начнут делать тесты на Covid-19 по-новому. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы с понедельника начнем применение экспресс-тестов на определение антигена к возбудителю коронавирусной инфекции», – рассказал спикер.

Медики берут мазок из носоглотки, результат будет готов всего через 20 минуты. Это ноу-хау утверждено клиническими рекомендациями Минздрава России.

Тесты будут применяться для приема в стационар, для пациентов с высокой температурой – строго по медицинским показаниям, подчеркнул замминистра.

«Применение данной методики при отрицательном результате не исключает необходимость проведения ПЦР-теста, если положительный – да, мы его применяем сразу за основу», – отметил он.

Альмир Абашев добавил, что при всех необходимых медицинских манипуляциях и постановке диагноза «коронавирусная инфекция» с тестом на антиген будет выдаваться сертификат переболевшего.

«ИФА-тесты – это предварительный анализ, при выявлении положительного ИФА-теста будет классический ПЦР сделан, он проводится, чтобы противоэпидемические мероприятия по изоляции пациента начать чуть раньше», – отметила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.