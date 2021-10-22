Роспотребнадзор РТ начнет проверять медорганизации, которые делают «Спутник Лайт» платно

Роспотребнадзор РТ будет следить за медицинскими организациями, которые делают инъекции вакцины «Спутник Лайт» на платной основе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Нельзя повально делать „Спутник Лайт“, тем более частным медицинским клиникам — при всем уважении к частному здравоохранению, — потому что возможны перекосы, и население наше будет пользоваться этой уловкой для того, чтобы получить QR-код», — отметила спикер.

Главный санитарный врач Татарстана вместе с Минздравом РТ пообещал выяснить, какие частные клиники проводят такие инъекции. По ее словам, следует проводить вакцинацию однокомпонентным препаратом только убедившись, что татарстанец переболел Covid-19 или вакцинировался больше полугода назад двухкомпонентной вакциной от Covid-19.

«Мы берем в работу и в ближайшие дни алгоритмы контроля и мониторинга будем до вас доводить», — заключила Патяшина.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев добавил, что в РТ 34 медорганизации занимаются вакцинацией от коронавируса на платной основе, однако только для граждан, имеющим на это право.