Небоскребы, храмы и модернизация сетей: как строители создают новое лицо Татарстана

«Показатели отрасли в этом году пусть и скромно, но растут», – отмечают татарстанские строители, а это в текущей экономической ситуации дорогого стоит. За последние же пять лет объемы строительства в Татарстане, как отметил вчера Рустам Минниханов, выросли в 2,5 раза. В День строителя «Татар-информ» подготовил обзор ключевых строек республики.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1. Центр уникальных мастеров, Казань

В самом центре Казани прямо на глазах у горожан и туристов, прибывших по железной дороге, получает вторую жизнь Центральный универсальный магазин, или с недавних пор Центр уникальных мастеров. Советский ЦУМ, уже переживший в XXI веке пару ревитализаций как торговый объект, так и не сумел составить конкуренцию новым казанским моллам и тихо угасал. Теперь его ожидает концептуальный перезапуск: главной задачей объекта заявлено сохранение и продвижение народно-художественных промыслов. В то же время лаконичный совмодовский фасад архитекторы из «Татинвестгражданпроекта» обещали сохранить.

К слову, именно на ЦУМе Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана продемонстрировало новый подход к брендированию стройплощадок в республике, проще говоря – к оформлению строительных заборов. На недавно установленных вокруг здания баннерах указано: «Проект реализуется по решению Раиса РТ», «Сохраняя наследие, развиваем Татарстан» и т.д. Предполагается, что после выработки Минстроем нормативной документации подобный дизайн ограждения строек станет обязательным для застройщиков.

Фото: © rais.tatarstan.ru

2. Новый терминал аэропорта им. Г. Тукая, Казань

Пассажиропоток в Международном аэропорту «Казань» вырос с 1,94 млн человек в 2014 году до 5,37 в 2024-м, то есть в 2,8 раза за 10 лет. Рост превысил все прогнозы начала 2010-х, и имеющихся мощностей казанской воздушной гавани стало ощутимо не хватать. Поэтому для начала в прошлом году был отстроен новый перрон площадью 160 тыс. кв. м для 33 широкофюзеляжных самолетов, а этим летом началось возведение третьего пассажирского терминала, рассчитанного на прием 5,7 млн авиапутешественников в год. Его возведение планируется завершить к концу 2026 года.

Рост пассажиропотока тянет за собой и прочую аэропортовскую инфраструктуру. Так, у третьего терминала появится новая парковка, рассчитанная на 675 автомобилей, а гостиничный комплекс Kravt Hotel Kazan Airport пополнится еще одним отелем как минимум на 130 номеров.

Если взятые темпы развития аэропорта (а также МВЦ «Казань Экспо») удастся сохранить, не за горами превращение Казани в крупный региональный хаб. За те же 10 лет МАК обошел по пассажиропотоку ранее опережавшие его аэропорты Самары/Тольятти (Курумоч) и Уфы.

Добавим, что в ближайшие десятилетия татарстанским строителям, возможно, предстоит возвести еще один хаб, уже авиа-железнодорожный – «аэрополис» на территории Тукаевского района.

Фото: © rais.tatarstan.ru

3. Соборная мечеть, Набережные Челны

Постепенно близится к финалу история одного из республиканских долгостроев – челнинской соборной мечети «Джамиг» на 4 тысячи человек. В июле эту стройку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На сегодня здесь завершен монтаж витражей и окон, подключены инженерные коммуникации, продолжается облицовка фасада. А вот интерьер пока в состоянии черновой отделки. Тем не менее задача у строителей прежняя – сдать самую высокую мечеть республики в 2026 году, к 400-летию города. Если, конечно, будет стабильным финансирование – «Джамиг» строится на пожертвования.

По давно заведенной традиции в делах духовных в Татарстане – строгий паритет. Поэтому будет во втором городе республики и православный кафедральный собор. Напомним, закладной камень в его основании в июле этого года освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строить Воскресенский собор также будут на пожертвования. А пока в Челнах завершается первый этап строительства православной гимназии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

4. Церковь Николы Тульского и храм Спаса Нерукотворного, Казань

В июле завершились внешние работы на знаковом для православных храме Николы Тульского – именно сюда в 1579 году священник Ермолай (будущий Патриарх Гермоген) принес только что обнаруженную икону Казанской Божией Матери. Церковь несколько раз перестраивалась, сегодня она воссоздана в «версии» 1816 года. Вместе с храмом новую жизнь обретают также настоятельский и сестринский корпуса Богородицкого монастыря – его комплексное возрождение осуществляется по поручению Раиса Татарстана.

А вот восстановление храма Спаса Нерукотворного, построенного в 1823 году в устье Казанки, завершено полностью. Обновленный объект культурного наследия федерального значения в июле освятил Патриарх Кирилл во время своего визита в Казань.

Фото: © rais.tatarstan.ru

5. Центр фигурного катания (не) имени Алины Загитовой, Казань

Через 16 месяцев на казанской улице Портовой откроет свои двери крытая ледовая арена с трибунами, тренажерными и хореографическими залами, раздевалками, зоной проката коньков и кафетерием. Ее строительство не раз откладывалось, но в этом году дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Проект центра утвержден Межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических зонах Казани и Свияжска. От главы комиссии, Раиса РТ, он получил сдержанный комплимент. «Место хорошее, облик достойный. У нас таких объектов нет – обычно строгие, спортивные. А этот – красивый», – сказал Рустам Минниханов.

Наименование арены, которая обойдется республиканскому бюджету в 1,3 млрд рублей, пока не выбрано, поэтому ошибочно называть ее именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В тени Центра фигурного катания остается казанская специализированная спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию на улице Короленко, хотя она уже почти готова. Фактически это вторая очередь давно работающей Республиканской спортшколы по фехтованию. Открытие объекта, построенного на деньги республики и Алишера Усманова, запланировано на 30 августа этого года.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

6. Модернизация коммунальных сетей, Татарстан

Год назад, 6 августа 2024-го, Рустам Минниханов анонсировал масштабную программу модернизации коммунальных сетей в республике. На эти цели, по информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, уже направлено более 11,7 млрд рублей (8,5 млрд из республиканского бюджета и 3 млрд – из федерального). В этом году на эти деньги отремонтируют 368 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения и 7 котельных.

7 августа этого года Раис РТ рассказал в своем телеграм-канале и о скором старте масштабной федеральной программы модернизации ЖКХ, добавив, что рассматривает ремонт сетей как свою приоритетную задачу на ближайшие годы. Двумя днями ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о выделении 47 млрд рублей на реализацию проектов сферы ЖКХ в 10 регионах страны, среди которых будет и РТ (3,5 млрд рублей).

По факту к крайне популярной и востребованной программе «Наш двор» в республике добавляется еще один крупный социальный проект. Вопрос обновления коммунальной инфраструктуры давно назрел и перезрел по всей стране. Есть надежда, что и здесь Татарстан окажется в лидерах.

Эскиз предоставлен собственным источником

7. Водный комплекс TatarSu на Кировской дамбе, Казань

Рекреационный комплекс на Кировской дамбе строят частные инвесторы, но проект будет реализован в формате открытого пространства. То есть набережные, велодорожки, фуд-корты, бассейны и игровые зоны TatarSu будут доступны для всех. Таким образом, комплекс станет продолжением Кремлевской набережной, которая сегодня упирается в парковку Госинспекции маломерных судов МЧС. После консультаций с архитекторами, экологами и историками авторы проекта сохранили панорамный вид на Кремль и решили благоустроить берега с учетом охранной зоны и с «соблюдением природного баланса».

Лучший пиар этой стройке обеспечили, однако, не будущие объекты – гостиничный комплекс на 500 номеров, пляжный кластер, padel-центр и банный блок, а громкая история с установкой вдоль дамбы глухих шумозащитных экранов. Неравнодушные казанцы призвали не закрывать вид на Кремль для идущих и едущих по дамбе, и Раис Татарстана отреагировал указанием заменить ограждение на экраны из прозрачного материала.

Плановый срок завершения строительства TatarSu – 2026 год. Застройщик заявляет, что, несмотря на корректировки, связанные с экологической экспертизой и сохранением береговой линии, проект «идет в заявленном темпе».

Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

8. Многофункциональный комплекс «Яр Парк», Казань

KravtGroup, уже фигурировавшая в этом обзоре, приступила к реализации проекта и в пределах Казани. Более того, он выглядит как заявка на формирование нового делового центра столицы Татарстана.

Основатель и генеральный директор группы Валерий Кравцун так охарактеризовал будущую доминанту правого берега Казанки: «Это объект, не имеющий аналогов в регионах, по своему статусу он фактически будет соответствовать знаковому комплексу столицы «Москва-Сити». Планируемый объем финансирования проекта составит 28,7 млрд рублей».

Предполагается, что «Яр Парк» с заявленной площадью 300 тыс. кв. метров, создаваемый по проекту известного архитектора Сергея Скуратова, объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий. Первую очередь объекта планируется сдать в 2028 году.

Фото: © t.me/zelenodolsk_architect

9. ДК им. Горького, Зеленодольск

Центр культуры искусства и народного творчества имени М. Горького (по старинке называемый также «Дворец культуры им. Горького») находится в самом центре Зеленодольска, напротив администрации города и района и кораблестроительного ПКБ. Как сообщает сайт Зеленодольского муниципального района, он был открыт в 1971 году как «Дворец высшей категории» (хотя и был типовым), а на его сцене выступали Вольф Мессинг, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Николай Караченцов, Махмуд Эсамбаев и многие другие. Но в 90-е ДК подвергся рестайлингу в духе тогдашнего «капрома», изменившему его фасад до неузнаваемости.

Нынче объект обретает уже третье свое лицо, и надо отдать должное проектантам из ТИГП – они проделали большую и тонкую работу. Как сообщают соцсети ЦКИНТ им. Горького, ремонт объекта сейчас «в самом разгаре».

В целом в 2025 году в Татарстане строятся 57 социально-культурных объектов по пяти республиканским программам. Напомним, что в свое время идея программы строительства и реконструкции сельских домов культуры родилась в нашей республике.

Фото: © rais.tatarstan.ru

10. Вторая линия метрополитена, Казань

Сроки сдачи первой очереди второй линии Казанского метрополитена, судя по всему, сдвигаются на год. Прежде речь шла о 2027 годе, но в последней информации от Минстроя РТ говорится уже о 2028-м «при текущих темпах и финансировании». Впрочем, в строительном ведомстве допускают, что в случае увеличения финансирования долгожданный участок из четырех станций откроется раньше. Его стоимость – 47 млрд рублей – осталась неизменной с 2020 года, когда Рустам Минниханов дал старт строительству.

Куда казанское метро пойдет дальше, также уже определено. Перспективным в мэрии считают движение от станции «Дубравная»/«100-летия ТАССР» в сторону Республиканской клинической больницы с заходом в Деревню Универсиады. Сейчас ведутся соответствующие проектные работы.

Фото на анонсе: © rais.tatarstan.ru