«Красиво получилось»: Минниханов оценил реставрацию храмов на Казанке и Николы Тульского
Раис Татарстана ознакомился с ходом восстановления храмов в Казани
Как идет реставрация православных объектов в столице Татарстана, сегодня показали Раису республики Рустаму Минниханову. Он посетил Богородицкий монастырь, где идет восстановление комплекса зданий и, в частности, церкви Николы Тульского, а также храм на реке Казанке.
«Мы старались выполнять работы без ущерба для подлинных стен»
Вместе с Рустамом Миннихановым по строительным площадкам прошлись мэр Казани Ильсур Метшин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Первой точкой стал Богородицкий монастырь. Полностью разрушенный в советские годы Казанский собор был освящен четыре года назад. Дальнейшее восстановление комплекса монастыря выполняется по поручению Раиса Республики Татарстан.
Сейчас здесь полным ходом идут работы по воссозданию пустующих с нулевых годов зданий настоятельского и сестринского корпусов.
Также здесь восстанавливается храм Николы Тульского 1816 года постройки. В XIX веке его построили на месте деревянной церкви, в которую принесли явленную чудотворную икону Казанской Божией Матери после ее обретения в 1579 году.
В советские годы церковь была переоборудована в табачную фабрику, а корпуса использовались как общежитие. С нулевых годов сооружения пустовали. Сейчас полностью готов фасад зданий, впереди работы по устройству внутренних интерьеров.
«Мы изучили все архивные данные, обнаружили фотографии иконостаса. Мы старались выполнять работы без ущерба для подлинных стен. Строители начали с самого главного – с укрепления фундаментов, гидроизоляции. Все сделано в полном объеме», – рассказал Раису Татарстана председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Храм был разрушен на 80%, остались лишь несущие стены»
К реставрации и воссозданию храма Николы Тульского приступили в прошлом году. Церковь была разрушена на 80%, остались лишь несущие стены, рассказала «Татар-информу» архитектор-реставратор «Татинвестгражданпроекта» Гузель Миронова.
«На сегодняшний день выполнены все фасадные работы. Мы воссоздали оконные и дверные проемы, декор, штукатурку, колонны. Больше всего сил было потрачено на строительство купола и установку креста», – поделилась она.
Впереди работа по устройству интерьеров: нужно сделать покрытие полов, стен и обустроить иконостас. Стены украсят новые киоты. Росписей на стенах будет минимум, так же как и до закрытия обители. Центральное место по обе стороны от иконостаса займут иконы Николая Чудотворца и Богородицы, отметила архитектор.
«Нам посчастливилось стать частью истории»
«В настоятельском корпусе восстановили кровлю, перекрытия, исторические проемы. Предстоит воссоздать потолки, потолочные тяги, обустроить учебные кабинеты, так как здесь разместится Духовная академия. В сестринском корпусе закончены работы по установке перегородок и вскоре приступят к работам по внутренней отделке. В дальнейшем тут разместится гостиница для паломников», – рассказала Гузель Миронова.
Лишь малая часть исторических элементов интерьеров была чудом найдена. Например, металлическая лестница и оконные решетки. Они стали образцом для создания новых элементов, поделилась она.
Восстанавливали храм и здания по архивным фотографиям и старинным чертежам – ступени, бортики и прочее было сделано таким же, как и раньше. Никаких фантазий строители не добавляли.
«Мы рады, что принимаем участие в таком историческом событии. Нам посчастливилось стать частью истории. Мы видим, как меняется Богородицкий монастырь и внешний облик Казани, что не может не радовать», – подчеркнула архитектор.
«Восстановили лепнину на фасаде, установили крест из сусального золота»
Следующим объектом, который сейчас находится на завершающей стадии реставрации, стал храм Спаса Нерукотворного на реке Казанке. Построен он был в 1823 году и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее предпринимались попытки отреставрировать храм, который в советские годы также утратил свой былой вид, сейчас же дело удалось довести до конца. Реставраторы восстановили лепнину на фасаде, установили крест из сусального золота и выполнили внутренние работы. Также была усилена береговая линия, установлено шпунтовое ограждение, усилена гидроизоляция в цокольной части и на первом этаже церкви.
К храму, который находится в акватории реки, сделали новый мост.
Храм, ставший одной из визитных карточек Казани, после проведенного комплекса работ преобразился и словно засиял, сменив серый цвет на молочно-белый. Так он привлекает к себе еще больше внимания и как будто светится, отражая лучи солнца.
«Красиво получилось», – отметил Раис Татарстана, осмотрев храм.
Рустаму Минниханову и Ильсуру Метшину сообщили, что сейчас завершаются внутренние отделочные работы, специалисты работают над воссозданием входных групп, лестниц, портиков и лепного декора.
На финальной стадии благоустройство территории вокруг церкви.
Предстоящий визит Патриарха в Казань
Уже на следующей неделе, в понедельник, с визитом в Казань прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший так же ознакомится с результатами работы в Богородицком монастыре и с тем, как изменился храм Спаса Нерукотворного.
В этот день в Казани пройдет крестный ход в честь явления чудотворной иконы Божией Матери «Казанская», после которого Патриарх Кирилл возглавит торжественное Богослужение в Казанском соборе.
6 ноября прошлого года Рустам Минниханов встретился с Патриархом в Москве. Вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом они обсудили воссоздание храма на Казанке и комплекса зданий на территории Богородицкого монастыря.
Тогда Раис республики поблагодарил Патриарха за внимание к республике и пригласил его в Казань на дни празднования в честь Казанской иконы Божией Матери.
Видео с сайта Раиса РТ