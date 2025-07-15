«Красиво получилось»: Минниханов оценил реставрацию храмов на Казанке и Николы Тульского

Как идет реставрация православных объектов в столице Татарстана, сегодня показали Раису республики Рустаму Минниханову. Он посетил Богородицкий монастырь, где идет восстановление комплекса зданий и, в частности, церкви Николы Тульского, а также храм на реке Казанке.





Рустам Минниханов посетил Богородицкий монастырь, где идет восстановление комплекса зданий

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы старались выполнять работы без ущерба для подлинных стен»

Вместе с Рустамом Миннихановым по строительным площадкам прошлись мэр Казани Ильсур Метшин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Первой точкой стал Богородицкий монастырь. Полностью разрушенный в советские годы Казанский собор был освящен четыре года назад. Дальнейшее восстановление комплекса монастыря выполняется по поручению Раиса Республики Татарстан.

Полностью разрушенный в советские годы Казанский собор был освящен четыре года назад Фото: rais.tatarstan.ru

Сейчас здесь полным ходом идут работы по воссозданию пустующих с нулевых годов зданий настоятельского и сестринского корпусов.

Полным ходом идут работы по воссозданию пустующих с нулевых годов зданий настоятельского и сестринского корпусов Фото: rais.tatarstan.ru

Также здесь восстанавливается храм Николы Тульского 1816 года постройки. В XIX веке его построили на месте деревянной церкви, в которую принесли явленную чудотворную икону Казанской Божией Матери после ее обретения в 1579 году.

В советские годы церковь была переоборудована в табачную фабрику, а корпуса использовались как общежитие. С нулевых годов сооружения пустовали. Сейчас полностью готов фасад зданий, впереди работы по устройству внутренних интерьеров.

Сейчас полностью готов фасад зданий, впереди работы по устройству внутренних интерьеров Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы изучили все архивные данные, обнаружили фотографии иконостаса. Мы старались выполнять работы без ущерба для подлинных стен. Строители начали с самого главного – с укрепления фундаментов, гидроизоляции. Все сделано в полном объеме», – рассказал Раису Татарстана председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Храм был разрушен на 80%, остались лишь несущие стены»

К реставрации и воссозданию храма Николы Тульского приступили в прошлом году. Церковь была разрушена на 80%, остались лишь несущие стены, рассказала «Татар-информу» архитектор-реставратор «Татинвестгражданпроекта» Гузель Миронова.

«На сегодняшний день выполнены все фасадные работы. Мы воссоздали оконные и дверные проемы, декор, штукатурку, колонны. Больше всего сил было потрачено на строительство купола и установку креста», – поделилась она.





Впереди работа по устройству интерьеров: нужно сделать покрытие полов, стен и обустроить иконостас. Стены украсят новые киоты. Росписей на стенах будет минимум, так же как и до закрытия обители. Центральное место по обе стороны от иконостаса займут иконы Николая Чудотворца и Богородицы, отметила архитектор.

«Нам посчастливилось стать частью истории»

«В настоятельском корпусе восстановили кровлю, перекрытия, исторические проемы. Предстоит воссоздать потолки, потолочные тяги, обустроить учебные кабинеты, так как здесь разместится Духовная академия. В сестринском корпусе закончены работы по установке перегородок и вскоре приступят к работам по внутренней отделке. В дальнейшем тут разместится гостиница для паломников», – рассказала Гузель Миронова.

Предстоит воссоздать потолки, потолочные тяги, обустроить учебные кабинеты, так как здесь разместится Духовная академия Фото: rais.tatarstan.ru

Лишь малая часть исторических элементов интерьеров была чудом найдена. Например, металлическая лестница и оконные решетки. Они стали образцом для создания новых элементов, поделилась она.

Восстанавливали храм и здания по архивным фотографиям и старинным чертежам – ступени, бортики и прочее было сделано таким же, как и раньше. Никаких фантазий строители не добавляли.

Восстанавливали храм и здания по архивным фотографиям и старинным чертежам Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы рады, что принимаем участие в таком историческом событии. Нам посчастливилось стать частью истории. Мы видим, как меняется Богородицкий монастырь и внешний облик Казани, что не может не радовать», – подчеркнула архитектор.

«Восстановили лепнину на фасаде, установили крест из сусального золота»

Следующим объектом, который сейчас находится на завершающей стадии реставрации, стал храм Спаса Нерукотворного на реке Казанке. Построен он был в 1823 году и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения.

Следующим объектом, который сейчас находится на завершающей стадии реставрации, стал храм Спаса Нерукотворного на реке Казанке Фото: rais.tatarstan.ru

Ранее предпринимались попытки отреставрировать храм, который в советские годы также утратил свой былой вид, сейчас же дело удалось довести до конца. Реставраторы восстановили лепнину на фасаде, установили крест из сусального золота и выполнили внутренние работы. Также была усилена береговая линия, установлено шпунтовое ограждение, усилена гидроизоляция в цокольной части и на первом этаже церкви.

К храму, который находится в акватории реки, сделали новый мост.

Храм, ставший одной из визитных карточек Казани, после проведенного комплекса работ преобразился и словно засиял, сменив серый цвет на молочно-белый. Так он привлекает к себе еще больше внимания и как будто светится, отражая лучи солнца.

«Красиво получилось», – отметил Раис Татарстана, осмотрев храм.

Рустаму Минниханову и Ильсуру Метшину сообщили, что сейчас завершаются внутренние отделочные работы, специалисты работают над воссозданием входных групп, лестниц, портиков и лепного декора.

На финальной стадии благоустройство территории вокруг церкви.

Рустаму Минниханову и Ильсуру Метшину сообщили, что сейчас завершаются внутренние отделочные работы, специалисты работают над воссозданием входных групп, лестниц, портиков и лепного декора Фото: rais.tatarstan.ru

Предстоящий визит Патриарха в Казань

Уже на следующей неделе, в понедельник, с визитом в Казань прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший так же ознакомится с результатами работы в Богородицком монастыре и с тем, как изменился храм Спаса Нерукотворного.

В этот день в Казани пройдет крестный ход в честь явления чудотворной иконы Божией Матери «Казанская», после которого Патриарх Кирилл возглавит торжественное Богослужение в Казанском соборе.

6 ноября прошлого года Рустам Минниханов встретился с Патриархом в Москве. Вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом они обсудили воссоздание храма на Казанке и комплекса зданий на территории Богородицкого монастыря.

Тогда Раис республики поблагодарил Патриарха за внимание к республике и пригласил его в Казань на дни празднования в честь Казанской иконы Божией Матери.

Видео с сайта Раиса РТ