«Казань сможет стать третьим хабом в России»: каким будет новый терминал аэропорта

Каким будет новый терминал аэропорта в Казани, показали сегодня вице-премьеру России Виталию Савельеву. Он сможет обслуживать почти 6 миллионов пассажиров в год. Когда будет построено новое здание и какие перспективы откроются перед аэропортом – в материале «Татар-информа».





Сегодня в Татарстан прибыл Виталий Савельев

Фото: rais.tatarstan.ru

Аэропорт обслуживает вдвое больше пассажиров, чем планировали

Сегодня в Татарстан прибыл Виталий Савельев – в недавнем прошлом министр транспорта России и глава «Аэрофлота», а ныне вице-премьер РФ.

Для него и Раиса РТ Рустама Минниханова прямо в аэропорту после прибытия вице-премьера провели презентацию нового терминала.

Сейчас в аэропорту два основных примыкающих друг к другу здания: терминал 1А – его построили при участии болгарских компаний в 2012 году – и терминал 1 – его капитально реконструировали и запустили перед Универсиадой в 2013 году. Есть еще Терминал 2, который используется правительственными делегациями.

Основной комплекс зданий обслуживает и внутренние, и международные рейсы по 83 направлениям. Сегодня он стал откровенно тесен для потока пассажиров, направляющихся в Казань или улетающих из столицы Татарстана.

Прямо в аэропорту после прибытия вице-премьера провели презентацию нового терминала Фото: rais.tatarstan.ru

Аэропорт рассчитан на обслуживание 2,5 млн человек в год. «Когда десять лет назад аэропорт реконструировался, нам казалось, что цифра в 2,5 млн пассажиров где-то в далекой перспективе. Скорее всего, уже в этом году мы приблизимся к 4 млн человек», – говорил еще в 2021 году министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

В прошлом году через аэропорт прошло уже 5,3 млн пассажиров – вдвое больше, чем закладывали в проект разработчики. И пассажиропоток продолжает расти.

Перед саммитом БРИКС в прошлом году в аэропорту существенно расширили пассажирский перрон – сейчас предусмотрена 51 стоянка для самолетов. Теперь дело за аэровокзалом.

1,5 тыс. пассажиров в час и 4 телетрапа

В сообщении Правительства РФ говорится, что начаты работы по проектированию нового пассажирского терминала в рамках мастер-плана.

Напомним, его для аэропорта на перспективу до 2050 года разрабатывала голландская NACO Royal HaskoningDHV с богатым опытом проектирования воздушных гаваней в разных странах мира.

Терминал будет находиться дальше по движению от аэропорта.

Согласно презентации, которую показали Савельеву и Минниханову, общая площадь терминала составит 32 тыс. кв. метров Фото: rais.tatarstan.ru

Согласно презентации, которую показали Савельеву и Минниханову, общая площадь терминала составит 32 тыс. кв. метров. И это будет первый этап, уточнил министр строительства РТ Марат Айзатуллин.

На стенде красовалось практически полностью стеклянное здание с широким козырьком.

«Мощность будет 5,7 миллиона пассажиров в год», – сказал министр.

Здание вокзала оснастят четырьмя телетрапами. За час здесь будет обслуживаться 1,5 тыс. пассажиров.

Также появится новая автопарковка, рассчитанная на 675 машин.

Накануне на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев сообщил, что строительство третьего терминала планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее директор аэропорта Сергей Романцов заявлял, что планируемая пропускная способность составит 3 тысячи пассажиров в час. Если сейчас Айзатуллин говорит о первом этапе на 1,5 тыс. человек, то вероятно, мощности могут быть удвоены на последующих этапах.

К слову, голландцы прогнозировали пассажиропоток в Казани к 2050 году на уровне 17 млн человек в год.

Казанский международный аэропорт испытывает серьезную нагрузку на действующую инфраструктуру, и открытие третьего терминала станет важным шагом к формированию полноценного регионального хаба Фото: © «Татар-информ»

«Казань сможет стать третьим хабом»

Казанский международный аэропорт испытывает серьезную нагрузку на действующую инфраструктуру, и открытие третьего терминала станет важным шагом к формированию полноценного регионального хаба. Такое мнение «Татар-информу» выразил директор компании AVT Азамат Сабиров.

По его словам, существующие терминалы уже не справляются с объемом пассажиропотока, который превышает проектную вместимость более чем в два раза.

«Казань сейчас находится в очень выгодном положении, и ей очень не хватает этого терминала, потому что мы принимаем на 100% больше, чем проектировалось», – отметил он.

Новый терминал, по оценке Сабирова, обеспечит необходимый резерв для дальнейшего роста. В перспективе это также создаст условия для превращения Казани в полноценный транзитный узел.

«Географически столица Татарстана находится в очень выгодном положении. Через Казань можно сделать всякие состыковки, развивать транзитную часть за счет этого терминала, забрать часть хабового потока из Москвы, потому что сейчас очень многие полеты идут через столицу. Таким образом, получается, что Казань сможет стать третьим хабом или основным региональным хабом», – подчеркнул он.

Сабиров также отметил, что строительство нового терминала можно рассматривать как коррекцию проектных решений прошлых лет.

«Когда болгары проектировали аэропорт, я не знаю, о чем они думали. С новым терминалом менеджмент сможет выдохнуть и еще сильнее развивать полеты, потому что сейчас у нас очень тяжело управлять аэропортом, так как багажная лента не позволяет обслужить людей и пограничная зона небольшая тоже – это все ограничивает возможности аэропорта», – отметил Сабиров.

Он подчеркнул, что открытие третьего терминала станет новой эпохой в развитии авиации и внутреннего туризма в Татарстане.

В часы пик существующий терминал действительно перегружен, что мешает оптимальному планированию рейсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не будет ощущения «плеча соседа»

Расширение инфраструктуры международного аэропорта Казани создаст дополнительные возможности для повышения комфорта пассажиров и увеличения доходов от неавиационной деятельности. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в комментарии «Татар-информу».

По его словам, на текущем этапе главной проблемой в росте пассажиропотока остается дефицит воздушного парка у авиакомпаний, а не ограниченные мощности аэропорта.

В то же время в часы пик существующий терминал действительно перегружен, что мешает оптимальному планированию рейсов.

«Аэровокзал не является лимитирующим фактором, но он серьезно осложнял авиакомпаниям время прилета. В пиковые часы существующее здание перегружено», – отметил Пантелеев.

Специалист добавил, что расширение аэропорта позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров.

«На каждого убывающего и прибывающего пассажира будет достаточно площади, чтобы человек не ощущал «плечо соседа», – отметил специалист.

По мнению Пантелеева, новый терминал также откроет возможности для расширения коммерческих сервисов: аренды площадей, торговли, общепита. Это позволит аэропорту увеличить выручку от неавиационной деятельности и предоставить пассажирам современные условия – от улучшенной вентиляции и кондиционирования до комфортных зон ожидания и необходимого числа эскалаторов.