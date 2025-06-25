Открыть глаза на Казанский Кремль: Минниханов нашел решение по шумозащитным экранам

Рустам Минниханов поручил заменить «глухие» экраны на Кировской дамбе на прозрачные. Эта тема ранее стала объектом спора среди жителей Казани. Они возмущены, что конструкция закрывает панораму Казанского Кремля. Насколько оправданна эта мера и существуют ли альтернативы, «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.





В Казани вспыхнули споры о целесообразности установки «глухих» шумозащитных экранов на Кировской дамбе, которые закрывают с дороги панораму Казанского Кремля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов нашел решение проблемы с экранами на Кировской дамбе

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заменить глухие шумозащитные экраны на казанской Кировской дамбе на прозрачные. Об этом сегодня в телеграм-канале сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Ранее в Казани вспыхнули споры о целесообразности установки «глухих» шумозащитных экранов на Кировской дамбе, которые закрывают с дороги панораму Казанского Кремля.

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные. Любоваться Казанским Кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше», – написала помощник руководителя республики.

При этом Балтусова отметила, что есть и другие претензии к экранам. По ее словам, они в целом сделаны плохо и неудобно для пешеходов и велосипедистов, а обустройство тротуаров – это уже следующая задача».

Шумозащитные экраны на казанской Кировской дамбе в целом сделаны плохо и неудобно для пешеходов и велосипедистов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шумозащитные экраны нужны для уменьшения фона от проезжающих машин»

Что же вызвало ожесточенные споры казанцев в соцсетях? Всего за несколько дней здесь появилась массивная конструкция, которая закрыла вид на ансамбль Казанского Кремля и вызвала волну возмущения среди горожан.

Это уже не первый конфликт: раньше жители критиковали аналогичные конструкции на Горьковском шоссе. По мнению горожан, они могут стать «ловушкой» для пролетающих мимо птиц. С подобным негативным опытом ранее столкнулись в Ленинградской области: пернатые не замечали препятствия и насмерть расшибались о шумозащитную стену.

Также не по нраву пришлись горожанам и экраны на мосту «Миллениум» – они закрыли живописные пейзажи Казанки. Но теперь протесты звучат еще громче, ведь под угрозой оказался вид на объект ЮНЕСКО.

Ранее власти объясняли необходимость таких сооружений в городе ростом автомобилизации. Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявлял, что экраны – вынужденная мера против шума, который создают десятки тысяч машин ежедневно.

«На существующих дорогах с большой интенсивностью движения мы вынуждены дополнительно устанавливать шумозащитные экраны для уменьшения фона от проезжающих машин. Например, такая ситуация происходит на подъездах к мосту «Миллениум», по которому ежедневно проезжает 50 тыс. автомобилей», – пояснял чиновник.

По его словам, экраны снижают уровень шума с 80 до 50 дБ, что соответствует норме. Однако для многих казанцев это слабое утешение. Они уверены: город потеряет лицо, прячась за безликими барьерами.

«Татар-информ» обратился в мэрию за комментарием по поводу установки экранов на Кировской дамбе. На момент публикации текста ответа от городских властей не поступило.

«Раньше пассажиры видели Кремль во всей красе»

Между тем в экспертной среде есть диалог по вопросу применения шумозащитных экранов в принципе. Многие профессионалы – архитекторы, урбанисты, градостроители – тоже высказались против таких инфраструктурных решений. Например, архитектор и эксперт Минкульта РФ Ирина Аксенова в СМИ резко раскритиковала установку шумозащитных экранов на Кировской дамбе.

«Раньше пассажиры видели Кремль во всей красе, теперь – глухой забор», – заявила Аксенова.

Она также подчеркнула, что любые изменения в охранной зоне должны согласовываться после детального градостроительного анализа. На заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях глава Татарстана Рустам Минниханов также высказался против экранов и поручил рассмотреть альтернативные варианты.

Однако экраны все же появились на Кировской дамбе, вызвав новую волну возмущений. Автор телеграм-канала «Казанец», например, назвал это решение «плевком в лицо горожан».

«Справа – глухая стена. Шумозащитный экран вздымается холодной и безликой металлической стеной, Он не защищает, он отрезает. Отрезает от солнца, от неба, от самой мысли, что где-то там, за его гробовой плоскостью, раскинулись воды Казанки <…> Слева – ад. В сантиметрах от тебя несется стальная река, плюясь выхлопами и пылью, давя бесконечным гулом тысяч автомобилей», – говорится в опубликованном посте.

«Предлагаем посмотреть на инновационные решения для снижения шума»

В сервисе «Народный контроль» на днях появилась петиция с требованием демонтировать ограждения на Кировской дамбе. Она уже собрала массу откликов от казанцев.

«Ограждение портит облик города и закрывает вид на объект ЮНЕСКО», – отметил ее автор.

Члены Татарстанского отделения ВООПИиК также выступили с официальным обращением к руководству республики.

«Мы призываем республиканские власти пересмотреть данное решение. Вместо глухих щитов, нарушающих визуальные связи, мы предлагаем посмотреть на инновационные решения для снижения шумового загрязнения, которые не блокируют вид и не ограничивают доступ к общественному пространству: светопрозрачные конструкции и зеленые насаждения», – говорится в тексте обращения.

Телеграм-канал ТРО ВООПИК

Эксперты подчеркивают, что подобные экраны предназначены для жилых зон вдоль магистралей, а не для исторического центра, где они «прерывают визуальную связь туристических маршрутов с достопримечательностями города».

«Мы, как экспертное сообщество и как неравнодушные к наследию жители, призываем Вас не отнимать у жителей и гостей города Казани право любоваться объектом ЮНЕСКО – Казанским Кремлем. Просим Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, принять более приемлемое решение», – заключили авторы письма.

Шумозащитные экраны в Казани: от необходимости к спорным решениям

Первые сообщения о планах установки шумозащитных экранов на Кировской дамбе появились в апреле. Проект предусматривал возведение 715-метровой конструкции высотой 3,2 метра с одновременной заменой тротуарного покрытия.

Устанавливать шумозащитные экраны на Кировской дамбе начали в середине июня. Еще в начале апреля Дирекция финансирования программ дорожных работ разместила на портале госзакупок тендер на установку экранов и замену тротуара на дамбе.

За 89 млн рублей предполагалось в том числе установить 1248 шумопоглощающих и 416 шумоотражающих панелей на участке от Центра ГИМС до Адмиралтейского (Кировского) моста.

Также известно, что вдоль Кировской дамбы в Казани планируют построить крупный акватермальный комплекс с термами, банями, гостиницей и пляжной зоной. Работы по намыву земли начались осенью 2023 года, а сам проект был представлен весной 2024-го. Общая площадь будущей территории превышает 8 гектаров, а вход на комплекс планируется сделать платным.

На территории разместятся отель, спа-зона с открытыми бассейнами, включая соленый бассейн, ресторан, фуд-корт и банный комплекс. Архитектурные проекты разработали как казанские, так и московские специалисты. По предварительным данным, комплекс будет называться Kazan Su.

Также известно, что вдоль Кировской дамбы в Казани планируют построить крупный акватермальный комплекс с термами, банями, гостиницей и пляжной зоной Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Некоторые эксперты считают, что установка шумозащитных экранов на Кировской дамбе может быть связана именно с возведением термального комплекса. По их мнению, экраны устанавливают не только для снижения шума, но и для визуального ограждения будущих терм.

«Безусловно, шум ухудшает качество жизни, поэтому многие города вводят ограничения»

Шумозащитные экраны в Казани вызвали дискуссию не только среди горожан, но и привлекли внимание международных экспертов. «Татар-информ» обратился за комментарием к известному урбанисту из Канады Гильермо Пеньялосе. В качестве наглядного примера мы отправили ему фотографии уже установленных на тот момент экранов на «Миллениуме».

Гильермо Пеньялоса отметил, что современные технологии предлагают альтернативные решения – прозрачные звукоизолирующие барьеры и аналогичные шумозащитные экраны Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Безусловно, шум ухудшает качество жизни, поэтому многие города вводят ограничения на шум от автомобилей, мотоциклов, музыки и устанавливают крупные штрафы, аналогичные тем, что применяются за превышение скорости. Еще одна причина установки барьеров – качество воздуха, но, к счастью, через несколько лет большинство автомобилей станут электрическими», – разъяснил эксперт.

Пеньялоса также отметил, что современные технологии предлагают альтернативные решения. Это, например, прозрачные звукоизолирующие барьеры и аналогичные шумозащитные экраны. Они могли бы стать компромиссом в этой ситуации, считает урбанист. В принципе, Рустам Минниханов и поручил выполнить это.

Напомним, Гильермо Пеньялоса – один из самых влиятельных урбанистов мира, консультирующий города по вопросам создания комфортной и справедливой городской среды. Он основал и сейчас возглавляет организацию «8 80 Cities», представляет международную ассоциацию World Urban Parks и руководит консалтинговой компанией Gil Penalosa & Associates.

«Почему бы не активизировать разработки? Показали бы всем пример»

Архитектор, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов считает, что установка шумозащитных экранов должна быть обоснованной и точечной. Прежде всего, такие конструкции необходимы там, где действительно нужно защитить человека от воздействия шума – в жилых кварталах, у школ, детских садов, больниц и других объектов, где люди проводят много времени.

Такие конструкции необходимы там, где действительно нужно защитить человека от воздействия шума – в жилых кварталах, у школ, детских садов, больниц и других объектов, где люди проводят много времени Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муратов также обратил внимание, что экраны нередко обосновываются не защитой от шума, а необходимостью оградить реку от пыли и грязи. Однако, по его словам, с этой задачей куда лучше справились бы компактные грязеотбойные ограждения высотой около полуметра – без ущерба для городских видов.

По словам эксперта, в городах есть и другие способы борьбы с шумом – от зеленых насаждений до технологических решений, которые пока только тестируются в Азии и Европе. Один из таких вариантов – системы активного шумоподавления, которые создают антишум.

«Казань вместе с Иннополисом позиционируют себя как мегапрогрессивные, мегатехнологичные, мегаумные города, почему бы не активизировать такие разработки? Может быть, просто с людьми договориться, что уж раз есть такая необходимость, то мы временно ставим экраны, но при этом мы пообщались с нашими друзьями в Дубае, Шанхае, Сингапуре и планируем к такому-то году внедрить новые решения. Опять же, показали бы всем пример. Тем более Казань – это же теперь еще и столица урбанистики стран БРИКС», – подытожил собеседник информагентства.