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Экономика 22 июля 2025 11:59

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

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Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая ветка казанского метро, согласно оптимистичным прогнозам, откроется в 2028 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Пока что оптимистичный прогноз – это 2028 год, с текущими темпами и финансированием», – пояснил замминистра.

При этом Гимаев добавил, что в случае увеличения финансирования можно ожидать, что станции метро откроются раньше данного оптимистического прогноза.

#ильшат гимаев #Казань #метро
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