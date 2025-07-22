Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая ветка казанского метро, согласно оптимистичным прогнозам, откроется в 2028 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Пока что оптимистичный прогноз – это 2028 год, с текущими темпами и финансированием», – пояснил замминистра.

При этом Гимаев добавил, что в случае увеличения финансирования можно ожидать, что станции метро откроются раньше данного оптимистического прогноза.