Патриарх Кирилл в Челнах: «Если храмы строятся, а не разрушаются, значит, Господь с нами»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые побывал в Набережных Челнах. Здесь он дал старт строительству нового собора, который станет главным храмом города. Затем Святейший отправился на полигон Научно-технического центра КАМАЗа, где пообщался с рабочими градообразующего предприятия и ознакомился с техникой, которую здесь выпускают.





Активная программа пребывания Патриарх Московского и всея Руси Кирилла в Татарстане сегодня продолжилась в Набережных Челнах

Фото: rais.tatarstan.ru

В Набережные Челны Патриарх приехал впервые

Активная программа пребывания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Татарстане сегодня продолжилась в Набережных Челнах. В Автограде состоялось историческое событие – Святейший освятил закладной камень в основании Воскресенского кафедрального собора.

Это первый в истории визит Патриарха в Челны, ранее он четыре раза был в Казани, но другие города Татарстана не посещал.

Накануне Патриарх Кирилл возглавил Торжественную Литургию в Казанском соборе в День явления Казанской иконы Божией Матери, ознакомился с ходом реставрационных работ в храме Николы Тульского, побывал на приеме Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Кремле и совершил чин малого освящения храма Спаса Нерукотворного.

Визит Святейшего вызвал ажиотаж среди жителей Набережных Челнов. Люди задолго до визита Патриарха Кирилла собрались на месте, где в скором времени возведут новый храм. Для них это событие больше, чем просто праздник.

Место под новый храм выделил город – это участок в центре города на пересечении проспектов Мира и Дружбы Народов. В этих названиях даже читается некий символизм, что для нашей республики особенно важно. Накануне Патриарх подчеркнул, насколько уникален опыт Татарстана в сохранении межконфессионального мира.

Визит Святейшего вызвал ажиотаж среди жителей Набережных Челнов. Люди задолго до визита Патриарха Кирилла собрались на месте, где в скором времени возведут новый храм Фото: rais.tatarstan.ru

«Переполненные православные храмы, роскошная архитектура и состояние, в котором они находятся, свидетельствуют о том, что православие здесь имеет сильную поддержку со стороны государственной власти, но и также поддержку со стороны мусульманских братьев и сестер. Опыт места, где мы сейчас находимся, очень ценный. Опыт взаимодействия, сотрудничества, причем не какого-то конъюнктурного, который определяется какой-то политической повесткой, а исходящий из наших традиций, нашей веры, как православной, так и мусульманской, но и, конечно, из доброго примера наших предков», – об этом Святейший говорил после совершения богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери.

«Это будет храм, не похожий на все остальные в Набережных Челнах»

Еще три дня назад на этом месте была парковка – сегодня же на территории уже нет асфальта, землю разровняли.

Проект нового храма еще не утвержден окончательно, отметил секретарь Набережночелнинской епархии протоиерей Андрей Лосык.

«Планируется, что это будет храм, не похожий на все остальные в Набережных Челнах. Он будет пятикупольным. Сейчас в городе стоят шатровые, однокупольные храмы. Предполагается, что он будет вмещать не менее 700 человек – хотелось бы, конечно, побольше», – поделился отец Андрей.

Новый собор станет кафедральным, то есть главным в городе, подчеркнул епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил.

Владыка Гавриил: «Уже давно, еще до моего появления здесь, встал вопрос о том, что кафедральный собор все-таки должен быть поближе к центру» Фото: rais.tatarstan.ru

«Самый старинный – Боровецкий храм считается главным в Набережных Челнах. В начале 90-х годов, когда возрождалась духовная жизнь в городе, он был открыт первым. Исторически так сложилось, что он стал кафедральным, там же рядом находится здание Епархиального управления. Но это все-таки окраина. Поэтому уже давно, еще до моего появления здесь, встал вопрос о том, что кафедральный собор все-таки должен быть поближе к центру», – объяснил владыка Гавриил.

«Мы не планируем строить большой храм, стараемся избежать гигантизма»

Епископ обратил внимание, что Боровецкий храм по большим праздникам не может вместить всех желающих объединиться под общей молитвой. Он вмещает не более 500 человек.

«Мы не планируем построить большой храм, стараемся избежать гигантизма, то есть он не будет огромным. Он будет более-менее компактным. Задача в том, чтобы внутри было больше пространства. Мы хотим выбрать такой вариант внутреннего устройства храма, чтобы не было огромных колонн. Так распределить купола, чтобы они больше опирались на стены», – поделился планами владыка.

Финансирование на храм еще не выделено, строить его будут на пожертвования. Сейчас идет поиск спонсоров.

Финансирование на храм еще не выделено, строить его будут на пожертвования. Сейчас идет поиск спонсоров Фото: rais.tatarstan.ru

Владыка Гавриил отметил, что визит Патриарха в Автоград имеет большое значение для епархии. Это не только несомненно важное историческое событие, но и большая духовная поддержка.

«Все-таки это второй город по численности населения в Татарстане. Через два дня будет ровно год, как здесь была образована отдельная Набережночелнинская епархия и появился свой епископ. Это сделано, чтобы епископ был ближе к людям, мог общаться с людьми, служить. Патриарх приезжает в новую епархию, чтобы укрепить ее. Благодаря этому визиту мы активизируемся, вдохновляемся», – объяснил епископ.

В городе сегодня идет строительство соборной мечети «Джамиг». Поэтому появление соборного храма стало логичным.

«В Татарстане все время соблюдается баланс. Православие и ислам у нас как два крыла. Здесь в мире и дружбе живут две конфессии. И христиане, и мусульмане верят во Всевышнего. Каждый человек должен иметь доступ и к храму, и к мечети, каждый должен иметь свой храм», – отметил владыка Гавриил.

Вместе с Патриархом в Набережные Челны приехали и Раис Татарстана Рустам Минниханов, и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Фото: rais.tatarstan.ru

«Рустам Нургалиевич выделил 100 миллионов на строительство православной гимназии»

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что сбор пожертвований еще не ведется.

«Я думаю, что наш дорогой владыка Гавриил скоро об этом объявит и мы все – и руководство города, и жители – примем эту новость как руководство к действию. Я мусульманин, но мы сегодня все вместе строим в городе православную гимназию. Буквально на днях ее посетил Раис Татарстана и поставил задачу к 1 сентября ее открыть. Кроме этого, Рустам Нургалиевич выделил 100 миллионов рублей на то, чтобы мы могли завершить строительство», – поделился градоначальник.

Вместе с Патриархом в Набережные Челны приехали и Раис Татарстана Рустам Минниханов, и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Гостей поприветствовали мэр города Наиль Магдеев, духовенство Набережночелнинской епархии и Татарстанской митрополии и многие другие.

Архиепископ переоблачился и после молитвы окропил закладной камень будущего собора святой водой. Люди, пришедшие сюда, ликовали – она аплодировали, выкрикивали христианское приветствие: «Христос воскресе» и просили у Святейшего благословения.

Со словами благодарности к Предстоятелю Русской православной церкви обратился епископ Гавриил.

«Мы очень благодарны вам за ваши великие труды. Вы не просто заложили камень, вы заложили прочный фундамент нашей новообразованной епархии. Мы берем пример с вас и развиваем все направления епархиальной жизни», – обратился он к Патриарху.

Епископ преподнес подарок гостю – иконы елабужских святых новомучеников Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона.

Рустам Минниханов, обращаясь к Патриарху, отметил, что сегодняшнее событие стало знаковым для всей республики Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, обращаясь к Патриарху, отметил, что сегодняшнее событие стало знаковым для всей республики.

«Мы закладываем кафедральный собор, и, конечно, Ваше Святейшество, для нас огромная честь, что все это происходит вместе с вами. Мы искренне благодарны, что вы дали статус этому городу. Также мы благодарны руководству Набережных Челнов за то, что скоро здесь заработает православная гимназия. У нас очень много планов, которые мы здесь будем вместе реализовывать», – рассказал Рустам Минниханов.

Он выразил надежду, что храм построится в кратчайшие сроки.

Патриарх Кирилл: «Когда люди строят храмы и возводят мечети, это означает, что в сердце живет вера. А если в сердце живет вера, то человек и жизнь свою старается строить по Божественным законам» Фото: rais.tatarstan.ru

«На этой земле живут и православные, и мусульмане, и все мы обращаем молитвы к одному Богу»

Слово Патриарха сегодня было не менее пламенным и воодушевляющим, чем накануне в Казани после богослужения в Казанском соборе.

«С совершенно особым чувством я подступил на эту землю, зная, что именно здесь будет заложен новый храм. Это свидетельствует о том, что вера в Бога живет в наших сердцах. На этой земле живут и православные, и мусульмане, и все мы обращаем молитвы к одному Богу, который спасает род человеческий. И когда люди строят храмы и возводят мечети, это означает, что в сердце живет вера. А если в сердце живет вера, то человек и жизнь свою старается строить по Божественным законам. То есть по законам справедливости, любви и правды», – обратился к собравшимся Святейший.

Он напомнил, что попытки запретить человеку верить не заканчиваются успехом – человек все равно продолжает верить, хоть и тайно.

«Люди крестили, совершали другие обряды – как православные, так и мусульманские. И никакая сила, даже сверхсила могучего государства, не смогла сломить этой веры людей. Сегодня мы живем в совершенно другое время, когда храмы строятся, а не разрушаются, а поскольку это так, значит, и Господь будет с нами. Ведь когда Бог отступает и предает человека в его собственные руки, когда дает человеку возможность жить, как он хочет, мы знаем, к чему это приводит. И в личной, и в семейной, и в общественной, и в государственной жизни. Власть требовала отказаться от веры, и мы стали другим народом – сильным и духовно мужественным. Как это важно, когда сегодня не все спокойно вокруг нашего Отечества», – сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл подчеркнул: нам всем нужно быть сплоченными. Защищать Родину словом, делом, в том числе и с оружием в руках, если это потребуется Фото: rais.tatarstan.ru

«Если Господь с нами, то кто или что тогда против нас?»

Он подчеркнул: нам всем нужно быть сплоченными. Защищать Родину словом, делом, в том числе и с оружием в руках, если это потребуется.

«Если Господь с нами, то кто или что тогда против нас? Нету такой силы, которая будет способна нас поколебать и разрушить. Пусть Бог хранит наш народ, который имеет различные культуры, принадлежит к различным этносам, но всегда остается единым народом и этой силой побеждает всякого врага и супостата. Пусть Господь хранит и этот замечательный город», – подчеркнул Святейший владыка.

Затем Патриарх Кирилл подарил епископу Гавриилу панагию за его труды. А всем присутствующим передал через своих помощников небольшие иконки с образом Богородицы, на обратной стороне которых написаны слова благословения.

Совпадение или нет, но, как и вчера в Казани, во время слов Патриарха Кирилла начался небольшой дождь. В чистом небе вдруг появилась тучка, которая укрыла присутствующих от палящего зноя.

«Пусть Бог хранит наш народ, который имеет различные культуры, принадлежит к различным этносам, но всегда остается единым народом и этой силой побеждает всякого врага и супостата» Фото: rais.tatarstan.ru

«Новость о новом храме – большая радость, он очень нужен городу»

После отъезда гостей верующие начали подходить к камню, освященному Патриархом, чтобы помолиться. Воодушевленные визитом архиепископа они не могли скрыть своих радостных чувств.

«Для нас очень важно, что в городе появится новый храм, – это радость и праздник. Я прихожанин храма в селе Большая Шильна, он находится недалеко от Челнов. Но обязательно будем посещать и новый храм. Строительство новых храмов – это всегда счастье для верующего. Сегодня, как христианин, я не мог пропустить визит нашего Святейшего Патриарха, отпросился с работы, приехал вместе с супругой. Рад, что нашел возможность приехать, – его речь была очень воодушевляющей, даже ком в горле от чувств, я проникся», – поделился житель Автограда Роман Гаврилов.

Мужчина уверен: строительство нового храма поддержат пожертвованиями многие жители города. В этом уверена и жительница Челнов Анастасия Антонова.

«Я не успела на начало мероприятия, пришла под конец. Я хотела успеть во время обеда на работе, очень спешила. Опоздала, но все равно застала речь Патриарха. Безумно рада этому. Все-таки это историческое событие и большая радость – и сам визит Патриарха, и новость о новом храме, который очень нужен городу», – рассказала она.

После совершения чина освящения закладного камня Патриарх Кирилл посетит полигон Научно-технического центра КАМАЗа Фото: rais.tatarstan.ru

После совершения чина освящения закладного камня Патриарх Кирилл посетит полигон Научно-технического центра КАМАЗа. Предстоятель Русской православной церкви познакомился с производственным процессом, посетил выставку предприятия и прокатился за рулем «КАМАЗа».

Выступая перед сотрудниками КАМАЗа, он вспомнил о своем водительском опыте из молодости.

«Когда я стал получать зарплату, совсем маленькую, я начал откладывать, чтобы купить мотороллер. Потом на нем я стал ездить, причем очень любил экстремальную езду, хотя мощности не хватало. Через время подумал, что нужно что-то помощнее купить. Старшее поколение помнит, что были такие венгерские мотоциклы Pannonia, – вот его и купил», – поделился воспоминаниями Патриарх Кирилл.

По предварительной информации, уже сегодня вечером Патриарх Кирилл покинет Татарстан. Судя по итогам двух дней, который Святейший провел здесь, планов на нашу республику у него много, а значит, есть надежда, что жители республики снова увидят его в Татарстане.