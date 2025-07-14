Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах

Рустам Минниханов посетил ряд объектов в Тукаевском районе и Набережных Челнах: оценил благоустройство двора, пообщался с детьми в лагере «Звездный», проехал на газомоторном автобусе «Лотос» и осмотрел строительство мечети и православной гимназии. С какими просьбами обратились к Раису РТ жители города – в репортаже «Татар-информа».





Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Тукаевский район побывал в двух детских оздоровительных лагерях. Первым объектом стал лагерь «Следопыт»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Лагерь «Следопыт»: восстановление после запустения

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Тукаевский район побывал в двух детских оздоровительных лагерях. Один нуждается в восстановлении, в другом полным ходом идут летние смены.

Первым объектом стал лагерь «Следопыт». Его построили еще в 1988 году. За четыре десятилетия он сильно обветшал и сейчас не работает.

Минниханов осмотрел территории и корпуса, требующие капитального ремонта. Изначально лагерь был рассчитан на 560 детей, и теперь рассматриваются различные варианты восстановления.

Профильные службы представили проект обновления: планируется восстановление девяти корпусов и благоустройство всей территории. Рустам Минниханов поручил приступить к работам в кратчайшие сроки Фото: пресс-служба Раиса РТ

Профильные службы представили проект обновления: планируется восстановление девяти корпусов и благоустройство всей территории. Рустам Минниханов поручил приступить к работам в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Лагерь «Звездный»: живое общение и проверка кухни

Затем Раис республики заехал в соседний лагерь «Звездный», где летний отдых в полном разгаре. Здесь он пообщался с детьми и персоналом, осмотрел жилые корпуса и заглянул в столовую.

– Сами готовите? – спросил Минниханов, у поваров, показывая на пирожки.

– Да-да, сами, – с улыбкой ответила повар.

– И мясное, и овощное есть?

– Конечно.

Раису Татарстана показали меню, рассказали о нормах питания и условиях хранения продуктов.

Особенно трогательным моментом стало общение с одним из отдыхающих мальчишек. Он подошел к Минниханову и с гордостью продемонстрировал, как умеет быстро надевать кроссовки – буквально влетая в них.

– Вот так, видите, можно быстро! – рассмеялся мальчик.

– Быстро надел и быстро снял! – с улыбкой отреагировал Минниханов.

Во время осмотра мечети «Джамиг» Минниханов побеседовал со строителями и обсудил график завершения работ Фото: пресс-служба Раиса РТ

Соборная мечеть «Джамиг»: на финишной прямой

В Набережных Челнах Рустам Минниханов осмотрел два крупных духовно-образовательных объекта – Исламский духовно-просветительский центр и православную гимназию.

В составе исламского центра строится соборная мечеть «Джамиг». Она рассчитана на 4 тысячи человек. Комплекс включает также административное здание мухтасибата.

Основные строительные работы идут здесь с 2017 года на средства благотворителей. На сегодня завершен монтаж витражей и окон, выполнены работы по подключению инженерных коммуникаций: электричества, воды, газа. Установлена блочная котельная, начались пусконаладочные работы. Сейчас продолжается облицовка фасада.

Во время осмотра Минниханов побеседовал со строителями и обсудил график завершения работ. Он поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку для своевременного ввода мечети в эксплуатацию.

Следующим объектом визита стала православная гимназия, строящаяся на территории прихода в честь святого Георгия Победоносца Фото: пресс-служба Раиса РТ

Православная гимназия: завершить первый этап к 1 сентября

Следующим объектом визита стала православная гимназия, строящаяся на территории прихода в честь святого Георгия Победоносца. Учредителем выступает Казанская епархия Татарстанской митрополии Русской православной церкви.

Учебное заведение будет работать по модели «школы полного дня», сочетая основную и духовно-нравственную образовательную программы, включая такие предметы, как «Закон Божий», история православия и церковнославянский язык.

Проект строительства православной гимназии реализуется поэтапно. На первом этапе возводится основной четырехэтажный учебный корпус – сейчас работы находятся в активной фазе. Вторым этапом предусмотрено строительство отдельного здания спортивного зала. Завершит проект третий этап – возведение актового зала, рассчитанного на 600 посадочных мест.

Раис республики подчеркнул важность завершения первого этапа в срок, чтобы уже 1 сентября учебное заведение смогло принять первых учеников. Он дал поручение ускорить темпы работ и обеспечить все условия для начала учебного процесса.

Рустам Минниханов протестировал экологичный автобус «Лотос»

Также Минниханов посетил автомобильный завод «РариТЭК Холдинг» – это один из ключевых производителей газомоторной техники в стране. Общая площадь производственных цехов превышает 60 тыс. квадратных метров.

Здесь выпускаются автобусы и грузовики под брендом «Лотос», оснащаются газовым оборудованием автомобили «Урал», «Москвич», тракторы МТЗ, сельскохозяйственная техника «Брянсксельмаш» и другие транспортные средства.

Компания использует комплексный подход к внедрению техники на природном газе – от производства и поставки до обучения персонала, переоборудования техники и развития газозаправочной инфраструктуры.

Раису республики продемонстрировали ключевые участки производства, после чего он протестировал новинку завода – экологичный автобус «Лотос».

Челнинцы попросили у Минниханова ремонт ДК «КАМАЗ» и новое здание для больницы

Рустам Минниханов приехал и на Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат. Это один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Комбинат входит в десятку крупнейших в стране. Это второе по объему отчислений налогов в Автограде предприятие после КАМАЗа.

Минниханов осмотрел производство и пообщался с сотрудниками.

Одна из жительниц Набережных Челнов обратилась к Раису республики с просьбой о капитальном ремонте Дворца культуры «КАМАЗ». Минниханов подтвердил, что соответствующее обращение уже поступало от городских властей. Проектная документация для ремонта подготовлена и проходит проверку.

Также обсуждался вопрос строительства нового здания стационара горбольницы №5. По словам заявительницы, больница ежегодно принимает около 25 тысяч пациентов, почти пятая их часть – иногородние. При этом число обращений в приемное отделение превышает 70 тысяч в год. Раис республики отметил, что строительство нового корпуса действительно необходимо, и подтвердил, что проект будет реализован.

Рустам Минниханов посетил праздник двора в поселке ГЭС по случаю завершения работ по республиканской программе «Наш двор» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«По пути сюда не увидел мусора. Везде газоны»

Рустам Минниханов посетил праздник двора в поселке ГЭС по случаю завершения работ по республиканской программе «Наш двор». Он прошел в обновленном дворе дома №7/2 в поселке ГЭС – его привели в порядок в рамках республиканской программы «Наш двор», которая реализуется по инициативе руководителя республики.

Приветствуя местных жителей, Рустам Минниханов поблагодарил тех, кто принимал участие в реализации программы.

Раис РТ отметил важность дворовых пространств в повседневной жизни горожан.

Минниханов также поблагодарил тех, кто воплощает проект на местах Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Дорогие, уважаемые ветераны, уважаемые челнинцы! Прекрасная программа. Утро начинается со двора. Взрослые – на работу, дети весь день здесь. Вечером все возвращаются домой. И важно, чтобы нас встречал красивый, ухоженный двор. Мы уже благоустроили более 5 тыс. дворов по всей республике, и работа будет продолжена. Мы видим, в каком состоянии был этот двор и каким он стал. Единственная просьба – сохранить всё, что сделано, и активно использовать площадку. Поздравляю вас с этим событием!» – заявил руководитель республики.

Минниханов также поблагодарил тех, кто воплощает проект на местах.

«Благодарю челнинскую команду, директора Института развития городов РТ Наилю Зиннатуллину и ее коллег. Администрацию города – за порядок. По пути сюда не увидел мусора. Везде газоны. Город очень симпатичный», – заметил он.

На празднике двора руководитель республики пообщался с маленьким ребенком, сидевшим на руках у матери. Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Маленький Илья тоже пришел на праздник двора. И, кажется, хочет на ручки к Рустаму Минниханову», – заметила Галимова.

В Челнах обновлены 493 двора

К жителям двора также обратился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Сегодня праздник во дворе 7-го комплекса. Благодаря программе «Наш двор» за последние пять лет в Челнах обновлены 493 двора на общую сумму около 8 млрд рублей. Эта программа – инициатива Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы благодарны вам, Рустам Нургалиевич, за заботу о жителях, за то, что Челны с каждым годом становятся комфортнее», – поблагодарил глава Автограда.

Напомним, что программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.

В завершение официальной части мероприятия состоялось чествование активистов программы – тех, кто помогает менять городскую среду и делает жизнь во дворе лучше.

В завершение официальной части мероприятия состоялось чествование активистов программы – тех, кто помогает менять городскую среду и делает жизнь во дворе лучше Фото: пресс-служба Раиса РТ

После награждения начался праздничный концерт в рамках программы «Лето в Татарстане», которую инициировал Минниханов по всей республике. Артисты города порадовали жителей творческими номерами, а интерактивные площадки сделали праздник по-настоящему семейным.

Одной из самых ярких активностей стала зона детского творчества – юным челнинцам предложили раскрасить плитки для будущего арт-панно под названием «Челнинка».

Недалеко – шахматный стол, появившийся во дворе благодаря инициативе председателя ТОС «Наш двор» Любови Кутузовой. Она подала заявку на грант и одержала победу. Сегодня это место стало точкой притяжения: за доской собираются и школьники, и пенсионеры.

«Очень важно, чтобы обновленные дворы и общественные пространства были наполнены интересными мероприятиями, стали местом общения и досуга горожан, способствовали укреплению добрососедства между жителями», – подчеркнул Раис республики.

В завершение Рустам Минниханов вручил активным жителям Набережных Челнов благодарности Раиса Республики за содействие в реализации республиканской программы «Наш двор». Такие же письма будут вручены от имени Рустама Минниханова жителям и других районов республики.