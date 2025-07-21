Под покровом Богородицы мирно живут и православные, и мусульмане: день Патриарха в Казани

Четвертый визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань выдался очень насыщенным: торжественная служба в Казанском соборе, награждение Раиса Татарстана Рустама Минниханова, экскурсия по отреставрированным храмам, встреча в Казанском Кремле. И все это приурочено к празднованию дня явления иконы Божией Матери.





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четвертый раз порадовал Татарстан своим приездом

Фото: rais.tatarstan.ru

Пять тысяч верующих прошли крестным ходом в честь явления иконы Богородицы в Казани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четвертый раз порадовал Татарстан своим приездом. Сегодня, в престольный для Казани праздник – день явления Казанской иконы Божией Матери, Святейший возглавил Торжественную Литургию в Казанском соборе.

Прибыл в столицу Татарстана Патриарх Кирилл накануне. В аэропорту его встречали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодняшний день для верующих Татарстана начался в Благовещенском соборе Казанского Кремля. После молебна сразу начался масштабный крестный ход, участие в котором приняли 5 тысяч верующих. Приехали на праздник не только жители Казани и Татарстана, но и гости из других российских городов и даже из зарубежья. Например, двое паломников из Франции пришли в Казань пешком из Фатимы.

«Казань стала для нас конечной точкой путешествия. Наш путь занял 4 года. Мы шли, потом возвращались домой на самолете, затем снова продолжали путь с того места, где остановились», – рассказали Патрик Боннан и Жан ле фрик Бонуа.

Двое паломников из Франции пришли в Казань пешком из Фатимы Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Именно в Фатиме, по их словам, хранился чудотворный список Казанской иконы Богородицы, который 20 лет назад был возвращен в Казань и сейчас является главной иконой нашего города.

«Эта икона долгие годы хранилась в Фатиме. Мы не знаем, как она там оказалась, но рады, что ее возвратили в Казань. Поэтому мы здесь – пришли поклониться Богоматери в месте, где была явлена чудотворная икона», — поделился Патрик.

Весь путь иностранцев сопровождала статуэтка Богородицы, которую они планируют подарить Президенту России Владимиру Путину, правда, как это сделать, пока не знают.

Из-за визита Патриарха Кирилла здесь сегодня было особенно многолюдно – Казанский собор не смог вместить всех желающих, и несколько тысяч человек остались наблюдать за патриаршим богослужением на улице Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский собор не смог вместить всех желающих, несколько тысяч людей наблюдали за богослужением на улице

Крестным ходом Казанскую икону Всецарицы Небесной пронесли по центральным улицам города до стен Богородицкого монастыря – места, где она была явлена. Здесь вот-вот должна была начаться Торжественная Литургия.

Из-за визита Патриарха Кирилла здесь сегодня было особенно многолюдно – Казанский собор не смог вместить всех желающих, и несколько тысяч людей остались наблюдать за патриаршим богослужением на улице, где установили большой экран. Как подсчитали позже, в крестном ходе и богослужении в общей сложности приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Помимо украшений ручной работы, можно было купить белые цветы из бумаги – это акция «Белый цветок», которая проводится с 2014 года Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Здесь же устроили благотворительную ярмарку. Помимо украшений ручной работы, можно было купить белые цветы из бумаги – это акция «Белый цветок», которая проводится с 2014 года. Собранные сегодня средства будут направлены малообеспеченным семьям, чтобы помочь им собрать детей в школу.

«Акция "Белый цветок" впервые была проведена более ста лет назад для борьбы с туберкулезом – "чумой XIX века". На собранные средства построили туберкулезный санаторий. Сегодня мы возрождаем эту традицию в Татарстане. Здесь сохранились традиции добра, милосердия», – рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

У входа в Казанский собор дети угощали Патриарха чак-чаком Фото: rais.tatarstan.ru

«Все, кто сегодня здесь собрались, составляют один верующий народ»

Перед Торжественной Литургией Предстоятеля Русской церкви у входа в Казанский собор встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дети угощали Патриарха чак-чаком.

Как только Святейший вошел в храм, началось богослужение. В это время те, кто не смог пройти внутрь, исповедовались у стен обители священникам, которые специально для этого вышли к верующим. Позже на площади перед храмом прошло и Таинство Причастия – желающих причаститься в этот знаковый день оказалось очень много.

После завершения литургии архиепископ помолился у чудотворного Казанского образа Богородицы. Затем митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к Патриарху со словами благодарности. Он обратил внимание, что в этом году празднуется 470-летие основания Казанской епархии и 20-летие возвращения в наш город чудотворного образа Пресвятой Богородицы.

«Позвольте поздравить вас с этим всенародным торжеством, поблагодарить вас за визит в нашу республику, в нашу митрополию. Вы сегодня совершили здесь Божественную литургию, и мы все здесь – и верующий народ, и духовенство – вместе с вами составляли единое целое у престола Божия. Хочу пожелать вам, дорогой Святейший владыка, доброго здоровья, всяческих успехов в ваших многотрудных патриарших делах и в служении вашем. Сегодня с нами наш дорогой Рустам Нургалиевич, Камиль Шамильевич, который 20 лет назад привез к нам в Казань икону. Все, кто сегодня здесь собрались, составляют один верующий народ», – сказал владыка Кирилл.

Митрополит передал Патриарху старинную Казанскую икону Божией Матери, отметив, что оклад иконы когда-то украшали сестры Казанского монастыря Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Митрополит передал Патриарху старинную Казанскую икону Божией Матери, отметив, что оклад иконы когда-то украшали сестры Казанского монастыря.

«Переполненные православные храмы говорят о том, что православие здесь имеет сильную поддержку государственной власти»

«Уважаемое священство, дорогой владыка, уважаемый лидер народа сего, глубоко уважаемый всеми Рустам Нургалиевич! Я немного замедлил свою речь, потому что в мыслях у меня прошло все то, что я знаю о вас как о человеке, который соединил в себе любовь к своему народу, мусульманам и несомненную любовь к русскому народу. Именно поэтому вас так уважают в Татарстане. Вы действительно уважаемы и мусульманами, и православными. Да, наверное, и люди, которые по неведению или по окамененному нечувствию, в Бога еще не поверили, все равно уважают ваши труды и признают вас выдающимся государственным деятелем», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Патриарх поблагодарил Рустама Минниханова за то взаимодействие и сотрудничество, которое существует между мусульманами и православными людьми в Татарстане.

Патриарх Кирилл поблагодарил Рустама Минниханова за то взаимодействие и сотрудничество, которое существует между мусульманами и православными людьми в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Переполненные православные храмы, роскошная архитектура и состояние, в котором они находятся, свидетельствуют о том, что православие здесь имеет сильную поддержку со стороны государственной власти, но и также поддержку со стороны мусульманских братьев и сестер. Опыт места, где мы сейчас находимся, очень ценный. Опыт взаимодействия, сотрудничества, причем не какого-то конъюнктурного, который определяется какой-то политической повесткой, а исходящий из наших традиций, нашей веры, как православной, так и мусульманской, но и, конечно, из доброго примера наших предков», – рассказал Предстоятель Русской православной церкви.

«Под покровом Богородицы здесь мирно живут и православные, и мусульмане»

Прославление Казанской иконы Божией Матери стало для православного народа Руси событием совершенно особенным. Это один из самых почитаемых праздников в честь Пресвятой Богородицы, добавил епископ.

«Так прекрасно, что здесь, в Казани, где был обретен этот чудотворный образ, в этом величественном храме, мы можем прославлять ее благословенное имя. И что под ее покровом мирно живут и православные, и мусульмане, что существует это прекрасный мир, который и должен быть между людьми, которые признают присутствие Бога в их жизни, в их мировоззрении. Всякое другое отношение, особенно связанное с конфликтами, проистекает от человеческого греха, от каких-то политических конъюнктур, Бог знает еще от чего. Но оно не может проистекать от единого Бога, в которого верят и православные, и мусульмане. Вот поэтому очень важен пример Татарстана не только для нашей страны», – подчеркнул Святейший владыка.

Прославление Казанской иконы Божией Матери стало для православного народа Руси событием совершенно особенным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он обратил внимание, что в нашей стране никогда не было межрелигиозных войн, и отметил, что Татарстан является примером для тех частей мира, где до сих пор существует такое страшное понятие, как межрелигиозная война, когда одни верующие люди унижают и убивают других верующих.

«Моим ближайшим помощником был владыка Феофан»

Святейший владыка поделился, что, находясь в Казани, не может не вспомнить своего собрата и друга владыку Феофана, который занимал пост митрополита Казанского и Татарстанского до 2020 года, когда скоропостижно скончался.

«Он был моим заместителем, когда я возглавлял отдел внешних церковных связей. Мы особенно подружились в самое страшное время нашей новейшей истории, когда у нас в стране возник путч, когда власть разделилась: одна была в Кремле, другая – в Белом доме. Все это угрожало гражданскому сопротивлению. И вот тогда ни одна организация не могла взять на себя роль посредника в этом конфликте», – вспомнил Предстоятель Русской православной церкви.

Тогда он, еще не будучи Патриархом, решил взять на себя эту непростую миссию от имени РПЦ.

«Моим ближайшим помощником, человеком, с которым мы вместе рисковали в то время, был владыка Феофан. Он еще не был архиереем в то время, он был архимандритом. Вместе со мной активно принимал участие во всех встречах – и с одной стороной, и с другой. И я именно в те тяжелые годы увидел в нем человека очень надежного. В первую очередь сильного, мужественного, смелого, который не боялся вместе со своим митрополитом пойти в Белый дом, огражденный колючей проволокой, танками и милицией», – рассказывает Святейший.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Патриарх вспомнил, что когда они вдвоем приблизились к Белому дому, им на пути встретился милиционер, который посоветовал им не идти дальше.

«Он сказал, что на каждой крыше – снайпер: “Любому будет выгодно вас убить, а потом свалить на другого”. Но мы с владыкой Феофаном пошли. Я никогда не забуду, как, поднимаясь по пандусу, мы осознавали, что это может закончить нашу жизнь. Скрывшись под крылом здания, став недоступными для снайперов, мы перекрестились. У входа стоял милиционер. Мы сказали: “Ну показывайте, где тут ваши ‘’стингеры’’?” А он сказал, что у него на весь Белый дом один ТТ, и то не шесть патронов, а пять», – посмеялся он.

Епископ отметил, что это была очень трагичная часть истории нашего государства, но тогда роль Церкви, которая выступила посредником, была решающей.

«Поскольку мне пришлось заниматься этим посредничеством, хочу еще раз сказать, что моим помощником был смелый отец Феофан Ашурков, который потом стал архиереем», – с улыбкой произнес он.

Патриарх поделился, что, посещая Казань, он всегда вспоминает покойного владыку и то, с какой любовью он относился к народам, живущим в Татарстане.

В завершение он поблагодарил руководство республики за мир, который царит в Татарстане, и за доброе отношение к православной общине.

Раис Татарстана за вклад в развитие государственно-церковных отношений и помощь Татарстанской митрополии награждается орденом Славы и чести Русской православной церкви первой степени Фото: rais.tatarstan.ru

«Эта высокая награда принадлежит не только мне, но и всей нашей республике»

В память о сегодняшнем богослужении Патриарх подарил Казанскому собору Жировицкую икону Богородицы. Владыке Кириллу же он преподнес памятную панагию – небольшую икону Божией Матери, которая носится на груди, и крест.

Затем был озвучен патриарший указ, согласно которому Раис Татарстана за вклад в развитие государственно-церковных отношений и помощь Татарстанской митрополии награждается орденом Славы и чести Русской православной церкви первой степени.

«Ваше Святейшество, дорогие православные братья и сестры, архиереи! Хочу выразить Вам благодарность за эту высокую награду. Она принадлежит не только мне, но и всей нашей республике. Мы помним ваше выступление на форуме "Россия – Исламский мир" и ваши слова о том, что мир может спасти союз православия и ислама. Сегодня эти слова звучат как лозунг, подтвержденный примером нашей страны. В этом ваша особая роль, которую мы глубоко ценим», – отметил Рустам Минниханов, обращаясь к Патриарху.

За помощь в восстановлении Богородицкого монастыря орденом Русской православной церкви благоверного князя Александра Невского первой степени был награжден председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За помощь в восстановлении Богородицкого монастыря орденом Русской православной церкви благоверного князя Александра Невского первой степени был награжден председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Награду за вклад в развитие межцерковных и государственных отношений также вручили помощнику Раиса Татарстана Камилю Исхакову. Он был награжден орденом Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

Награду за вклад в развитие межцерковных и государственных отношений также вручили помощнику Раиса Татарстана Камилю Исхакову Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За внимание к трудам во благо Святой церкви и в связи с 50-летием со дня рождения клирик Богородицкого монастыря протодиакон Семен Стрелецкий также был удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени.

В завершение церемонии Патриарх попросил раздать всем, кто был сегодня на службе, иконки с изображением Казанской иконы Божией Матери, где на обратной стороне отображены слова благословения Святейшего.

После этого архиепископ отправился к месту, где покоится его друг владыка Феофан, который был похоронен за алтарем Казанского собора. После молебна он возложил цветы к могиле вместе с владыкой Кириллом, Раисом Татарстана и другими почетными гостями монастыря.

Храм, первым принявший явленную икону Богородицы

Затем Предстоятель Русской православной церкви отправился осматривать храм Николы Тульского, который сегодня находится на завещающей стадии реставрации. Вместе с ним новую жизнь планируют придать настоятельском и сестринскому корпусам, которые также находятся на территории Богородицкого монастыря.

Восстановление исторических зданий монастыря осуществляется при поддержке руководства Республики Татарстан и лично Рустама Минниханова.

Затем Предстоятель Русской православной церкви отправился осматривать храм Николы Тульского Фото: rais.tatarstan.ru

Храм Николы Тульского первым принял явленный Казанский образ Богородицы в 1579 году. Тогда это была деревянная церковь, которая в 1816 года обрела каменные стены. В годы советской власти обитель закрыли и переоборудовали, как и весь комплекс монастыря, под табачную фабрику. Настоятельский и сестринский корпуса превратили в общежитии. С начала нулевых дома расселили, фабрика закрылась еще раньше. Здания стали разрушаться. Год назад началась активная работа по их восстановлению. Реставраторы и архитекторы проделали большую работу. Теперь здание храма, которое в советские годы изменили до неузнаваемости, вновь обрело купол и величественные колонны. Дело за малым – осталась внутренняя отделка. По предварительным планам, 4 ноября, в осенний день празднования Казанской иконы Божией Матери, здесь уже зазвучит первая молитва.

В Казанском Кремле Патриарх встретился с Первым Президентом РТ, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. На встрече они обсудили взаимодействие разных религий.

В Казанском Кремле Патриарх встретился с Первым Президентом РТ, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым и муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным Фото: rais.tatarstan.ru

Активная программа дня Патриарха Кирилла на этом не завершилась – он отправился к храму Спаса Нерукотворного на реке Казанке. Церковь, ставшую визитной карточкой столицы, начали реставрировать в прошлом году. Сооружение, которое казанцы запомнили по серым неприметным стенам, сегодня значительно преобразилось. На нем теперь засиял Георгиевский крест из настоящего сусального золота, а стены стали яркого молочно-белого цвета. Новое убранство обители сделало его в разы заметнее в акватории Казанки.

Как сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия РТ, объект готов уже на 100%, однако пока еще не освящен. Впереди работы по устройству прилегающей территории.

Изначально церковь была построена деревянной, но в 1823 году перестроена. Это здание сохранилось до наших дней. В сентябре 1918 года его закрыли, долгие годы оно пустовало. Предпринимались попытки провести реставрацию даже в советские годы, но все эти попытки были неудачными. Только в этот раз удалось завершить капитальную реконструкцию.

А завтра состоится освящение закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии. Участие в знаковом событии также примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.