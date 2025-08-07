«Нас спрашивают, нашли ли мы подземный ход к Кремлю»: как реставрировали храм на Казанке

Храм Спаса Нерукотворного на Казанке засиял во всей красе – он снова стал одной из жемчужин города и вскоре станет местом притяжения тысяч туристов. Как возвращали обитель к жизни, как боролись с затоплением и почему здесь нет колоколов, журналистам рассказали председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и священники.





Храм Спаса Нерукотворного на Казанке засиял во всей красе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Долгие годы храм пустовал, подвергался нападениям вандалов, страдал от вод Казанки

Пресс-тур для журналистов провели сегодня по случаю завершения реставрации храма-памятника Спаса Нерукотворного на реке Казанке. Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, в чем были сложности, развеял мифы, связанные с храмом, и провел небольшую экскурсию по объекту.

Кстати, храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Построен он был в 1823 году. В 1930-е годы, как и многие церкви в СССР, был закрыт. Долгие годы он пустовал, подвергался нападению вандалов и страдал от вод Казанки, которыми периодически его подтапливало.

Не все казанцы знали, что серое, в форме усеченной пирамиды здание – это храм. Те, кто знал, связывали с этим местом множество мифов – например, говорили, что из него до Казанского Кремля ведет подземный ход.

В разные годы предпринималось несколько попыток привести храм в нормальный вид, правда, тогда речь шла о том, чтобы превратить его в светское заведение. И только в прошлом году, наконец, началась масштабная реставрация и серый неприметный храм засиял над водой – его бело-молочные стены и Георгиевский крест, покрытый сусальным золотом, сегодня привлекают внимание жителей и туристов города. Здесь бывают не только верующие, чтобы помолиться, но и казанцы, и гости города, чтобы прогуляться и познакомиться с обновленным местом.

Иван Гущин рассказал, в чем были сложности, развеял мифы, связанные с храмом, и провел небольшую экскурсию по объекту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Место это освящено историей»

Благоустроили и территорию – на подъезде к храму, на Кировской дамбе, обустроили небольшую парковку. Сделали лестницу, которая ведет с искусственной насыпи вниз. Здесь благоустроили территорию, высадили газон и убрали лишнюю поросль. Если раньше добраться до храма можно было по насыпной дороге, которую регулярно затапливало, то теперь здесь возвели мост. В самом начале моста на плитке установили надпись: «Место это освящено историей». Табличка эта словно предупреждает – это место для молитвы, а не для развлечений, а значит, вести себя здесь нужно благопристойно.

После долгой реставрации храма, после его освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоялось 21 июля, здесь снова зазвучала молитва. Предстоятель Русской церкви дал новую жизнь святому месту.

Первую службу здесь совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл 26 июля. С тех пор богослужения проходят в храме регулярно.

«Всю территорию мы связали в замок – было установлено больше 200 погонных метров шпунта»

Здесь была проведена колоссальная работа, сложностей было немало – и технологических, и физических, отметил Иван Гущин.

«В целом условия были стесненные – храм находится в акватории реки. Еще недавно здесь была насыпная дорога, по которой передвигалась техника. Подъем воды колеблется в течение года, поэтому дорогу периодически размывало, мы ее снова насыпали, и вообще много чего происходило», – поделился он.

Самые весомые статьи расходов связаны с укреплением берега.

«Всю территорию мы связали в замок – больше 200 погонных метров шпунта было установлено по всему периметру острова, также были установлены габионы. Я считаю, мы приняли максимально правильное решение. Благодаря этому мы получили отсутствие воды внутри храма. Еще года два назад я сюда заходил – в нижней части храма по щиколотку была вода. Сейчас там сухо», – рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Все вопросы с водой, которая вредила храму, были решены, хотя существовали они едва ли не с самого строительства храма. Возводили его в течение десяти лет, и уже через 7 лет после завершения строительства он начал разрушаться из-за воды.

«Наши предки стали предпринимать попытки сохранить храм, что придало ему не очень эстетический вид. Много лет этот объект просто стоял в заброшенном виде, подвергался вандализму. Но так сложились звезды, и год назад на встрече Рустама Нургалиевича и Святейшего были приняты оперативные решения. Мы за год смогли завершить все работы – сроки эти сумасшедшие. Хотя у подрядчика контрактные обязательства были до 2026 года, но мы справились в два раза быстрее», – рассказал Иван Гущин.

Благоустройство территории сейчас находится в активной стадии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы уже получаем жалобы от жителей о том, что здесь катаются велосипедисты»

Благоустройство территории сейчас находится в активной стадии – кроме природных насаждений здесь появятся велодорожки. К слову, велосипедисты стали причиной негодования некоторых верующих.

«Мы уже получаем жалобы от жителей на то, что здесь катаются велосипедисты. Все-таки это храмовый комплекс, место кладбища, место поклонения, и кататься здесь на велосипедах – это неблагоприятная история. Поэтому будем работать над сознанием граждан, местных жителей и туристов. Вести себя здесь нужно достойно», – подчеркнул Иван Гущин.

Во время процесса реставрации шла долгая дискуссия о том, как защитить объект от ветровых нагрузок. Поэтому было принято решение отказаться от фальцевой кровли, объяснил руководитель комитета.

«Мы ушли от всех металлических решений и покрыли храм дополнительной консервацией. Также мы выполнили облицовку природным камнем, так как отреставрировать тот подлинный камень не получалось. Когда мы начали делать реставрационную вычинку, мы увидели, что каждый белый камень в конструкции скован скобой, где-то они были сломаны. Инженеры-проектировщики с опасением подошли к этому, потому что могла нарушиться конструктивная особенность всего храма. Мы не стали трогать подлинные стены, мы их облицевали и дополнительно защитили», – отметил он.

Чтобы исследовать стены, было выполнено лазерное сканирование. Процедура дорогостоящая, но она позволила выявить пустоты в стенах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В настоящее время отливаются девять шикарных ярославских колоколов»

Чтобы исследовать стены, было выполнено лазерное сканирование. Процедура дорогостоящая, но она позволила выявить пустоты в стенах. В дальнейшем их прокачали реставрационными и цементными составами и гидрогелями.

«Помимо защиты от воды территории, внутри мы тоже сделали гидроизоляцию. Когда провели все эти мероприятия, в храме даже по-другому задышалось», – рассказал Иван Гущин.

Стены у храма толстые, в некоторых местах их толщина доходит до 1,2 метра.

«Многие спрашивают, как при таких стенах будет отапливаться здание. Здесь заложено электрическое отопление, и зимой здесь будет комфортно находиться», – добавил он.

Помимо благоустройства территории, остался еще один важный незавершенный момент – это установка звонницы.

«Вы видите, что здесь нет звонницы, хотя исторически она здесь была. В настоящее время отливаются девять шикарных ярославских колоколов. Вес самого большого 473 килограмма. Расположится звонница на западном портике», – рассказал руководитель комитета.

Освящение колоколов запланировано на конец лета, на престольный праздник храма, который отметят 29 августа. Чин освящения совершит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Внутри храма были воссозданы утраченные элементы декора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все спрашивают, нашли ли мы здесь подземный ход к Кремлю»

Внутри храма были воссозданы утраченные элементы декора. Роспись на стенах минимальна – выполнили ее еще десять лет назад, а в этом году лишь немного обновили.

«Внутреннее убранство храма, которое вы видите, – это все новодел. Исторические лепнина и роспись не сохранились. Фактически здесь были только колонны. Все, что мы сделали, – это так называемые согласованные вольности, они для того, чтобы здесь можно было совершать службы», – отметил Иван Гущин.

Нижняя часть храма – это склеп, где покоились останки воинов.

«Все спрашивают, нашли ли мы здесь подземный ход к Кремлю. Конечно же, его здесь быть не может», – рассказал он.

При входе в нижнюю часть храма в нос резко бьет запах едкой краски – применение ее было необходимо, учитывая историю с затоплением. На полу красный кирпич, сохраненный при реставрации. Белые стены склепа причудливой формы, своды, ниши в стенах и отверстия вызывают много вопросов – так задумал архитектор, который составил проект в XVI веке. Скорее всего, такое решение было принято для лучшей вентиляции подземного помещения.

Роспись на стенах минимальна – выполнили ее еще десять лет назад, а в этом году лишь немного обновили Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Исходя из исторических данных, на полу были доски, под которыми покоились останки воинов»

«Во время выполнения работ в склепе были найдены кости, которые были переданы митрополии. Исходя из исторических данных, на полу были доски, под которыми покоились останки воинов. По бокам, в нишах, тоже были кости. Фактически кости были везде», – рассказал он.

Под охраной государства не только сам храм-памятник, но и весь культурный слой захоронений, отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В нижней части храма не совершались службы и никогда не было алтаря. Место это служило лишь для упокоения останков воинов.

«Мы спасли еще одну жемчужину. Это уникальный объект, он всегда был знаковым и для царской семьи. Здесь, по историческим сведениям, был Николай I, он участвовал в Литургии здесь. После отъезда дал указ всем, кто причастен к царской фамилии, при посещении Казани посещать этот храм», – рассказал он.

Уже сегодня к храму-памятнику съезжаются гости столицы Татарстана, а скоро их станет еще больше.

«На одной из коллегий комитета Рустам Нургалиевич дал нам посыл, что религиозный объект, будь то храм или мечеть, должны быть не просто местом, где звучит молитва, но и дополнительными точками притяжения. Поэтому здесь построен шикарный дорогостоящий мост, о котором раньше мы могли только мечтать. Здесь шикарная пешеходная зона. И уже сегодня мы наблюдаем, что сюда приезжают туристы из разных уголков России. Слава об этом месте идет на ряду с Казанским Кремлем. На прошлой неделе мы приглашали сюда все ведущие турагентства и сейчас это место войдет во все туристические маршруты. С экскурсоводами тоже была проведена работа, чтобы до гостей столицы доходила только исторически достоверная информация», – поделился он.

На берегу Казанки рядом с храмом появилось небольшое здание – там разместится Дом притча с церковной лавкой, небольшим помещением для отдыха и туалетами. Выполнили здание в таком же стиле, что и храм.

«Общая сумма вложенных средств, по состоянию на сегодняшний день, составила 315 миллионов рублей – далеко мы не убежали от заявленной стоимости работ», – заявил Иван Гущин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Строительство храма совпало с войной с Наполеоном»

Настоятелем храма назначен протоиерей Владимир Самойленко. Он же – председатель отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ и правоохранительными органами. Служить вместе с ним в качестве клирика будет иерей Георгий Некрасов.

«Через два дня после сражения Иван Грозный похоронил здесь своих воинов, это называлось русским кладбищем. Здесь постоянно совершались молитвы, а в дальнейшем царь приказал построить на этом месте мужской Успенский монастырь, чтобы монахи постоянно поминали павших воинов», – рассказал отец Георгий.

В 1569 году из-за подтоплений монастырь перенесли выше – на Зилантову гору, где он находится по сей день.

«Но там, где был монастырь, продолжали звучать молитвы. По разным данным, здесь стояла часовня или поклонный крест. Только в 1813 году, по решению Александра I и по просьбе архимандрита Амвросия, здесь начали строить каменный храм, закончилось строительство в 1823 году. Строительство храма совпало с войной с Наполеоном», – отметил он.

Проект поручили выполнить архитектору Николаю Алферову, который на тот момент был вдохновлен египетской культурой и знаменитыми пирамидами. Именно поэтому храм имеет такой необычный вид.

Настоятель храма отец Владимир обратил внимание, что реставрация храма – событие историческое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сердце радуется, что еще один духовный корень града Казани вернулся к жизни»

Настоятель храма отец Владимир обратил внимание, что реставрация храма – событие историческое.

«После долгих лет забвения храм был приведен в полный порядок благодаря Святейшему Патриарху, Раису Татарстана Рустаму Минниханову и нашему митрополиту Кириллу. Это радостное событие для всех жителей нашей славной республики, для наших гостей и паломников. Многие долгое время ждали этого события. Храм посвящен всем воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество. Здесь будут молиться о воинах, которые стояли и стоят на страже Родины», – поделился отец Владимир.

Отец Владимир надеется, что здесь появится свой приход, несмотря на то, что расположен он в удаленном от жилых домов месте и добраться до него могут не все – автобусная остановка расположена на некотором удалении.

«Это место для молитв. Здесь открываются панорамные виды на наш прекрасный город. Сердце радуется, что еще один духовный корень града Казани вернулся к жизни, и мы верим и надеемся, что этот духовный корень со временем принесет добрые плоды», – заключил протоиерей.

Открыт храм ежедневно с 9.30 до 19.00. Каждую субботу и воскресенье здесь будут проходить службы, периодически они будут проходить и в другие дни недели. По четвергам, раз в две недели, здесь будет совершен молебен о русском воинстве – первый состоится сегодня в 18.00.