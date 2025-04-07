«Хотелось бы увидеть не просто комплекс зданий»: казанский Сити на низком старте

За забором на месте бывшего развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани зреет масштабный проект – многофункциональный комплекс «Яр Парк». Не навредит ли он экосистеме Казанки? Выдержит ли насыпная набережная небоскребы высотой до 225 метров? «Татар-информ» разбирался с экспертами в перспективах и рисках амбициозной стройки.





На большом участке у Казанки на месте снесенного КРК «Ривьера» зреет масштабный проект – комплекс «Яр Парк»

Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

Что построят на месте бывшего КРК «Ривьера» в Казани

В Казани вдоль улицы Сибгата Хакима, в продолжение уже огороженной территории снесенного КРК «Ривьера», устанавливают забор. Местные жители, прогуливающиеся по пока еще доступной для всех велодорожке, с любопытством посматривают на него, пытаясь понять, что же здесь вырастет.

За заборами развернется строительство многофункционального комплекса «Яр Парк». Паспорта у объекта пока нет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На информационной табличке указано лишь, что участок огорожен для строительных работ. Паспорта у объекта пока нет. Рабочие, возводящие ограждение, уточнили корреспонденту «Татар-информа», что он появится после завершения монтажа.

За заборами, между тем, развернется строительство многофункционального комплекса «Яр Парк».

На информационной табличке указано лишь, что участок огорожен для строительных работ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане великолепная атмосфера, хорошие инвестиционные условия»

Застройщиком территории выступает KravtGroup, специализирующаяся на инвестициях в строительство отельных проектов и операционном управлении отелями и ресторанами. Начав свою деятельность в Санкт-Петербурге, городе с высоким туристическим потенциалом, она расширила географию присутствия, открыв офисы в Москве и Татарстане.

На сегодняшний день в портфеле компании четыре действующих отеля категорий от 3 до 5 звезд, еще несколько гостиничных комплексов находятся в фазе строительства и проектирования. Среди реализованных проектов в Татарстане – Kravt Hotel Kazan Airport и роботизированный отель в Иннополисе.

Среди реализованных проектов KravtGroup в Татарстане – Kravt Hotel Kazan Airport Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В интервью «Татар-информу», данном в 2020 году, генеральный директор и основатель Kravt Invest Валерий Кравцун отмечал привлекательность республики для инвестиций.

«Здесь великолепная атмосфера, хорошие инвестиционные условия. Плюс Татарстан много лет лидировал по привлечению инвестиций. Думаю, что справедливо назвать Казань третьей столицей: судя по темпам развития макроэкономических и социальных показателей, это один из самых перспективных городов в России. Мы рассматривали много вариантов площадок и все-таки остановились на Казани. Думаю, что здесь мы не будем ограничиваться реализацией одного девелоперского проекта», – подчеркивал он тогда.

Комплекс объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения и многое другое Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

Казанская версия «Москва-Сити»

Строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки анонсировали осенью 2023 года. Инвестиции в проект, как тогда заявлялось, составят 28,7 млрд рублей к 2028 году. Известно, что он объединит в себе туристическую, социальную и деловую инфраструктуру, включая люкс-гостиницу, торговый центр, офисные помещения, детский сад и площадки для проведения общественных и развлекательных мероприятий.

Комплекс, общие площади которого составят около 300 тысяч кв. м, расположится на большой территории на берегу Казанки с прекрасным видом на кремль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Название “Яр Парк” выбрано не случайно: в татарском языке “яр” означает “берег”. Весь комплекс будет представлять собой парк на берегу реки, где рекреационные функции дополнят эффективной деловой и туристической инфраструктурой. Особенностью проекта станут проницаемые архитектурные объемы, обеспечивающие просматриваемость городской панорамы», – говорится на официальном сайте проекта.

Прилегающую территорию в 33 тысячи «квадратов» планируют благоустроить и озеленить Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

Комплекс займет около 300 тысяч квадратных метров, а прилегающую территорию в 33 тысячи «квадратов» планируют благоустроить и озеленить. Здесь также появятся детские площадки и круглогодичные зоны отдыха. Раис Татарстана Рустам Минниханов на инвестсовете положительно оценил предложение KravtGroup: «Очень хороший проект, нужный для города. Это будет неким нашим „Москва-Сити”».

Первую очередь «Яр Парка» планируется завершить в 2028 году, сообщала ранее глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В новом проекте (справа) заметно изменились и дизайн, и высотность зданий по сравнению с тем проектом, который был представлен Раису Татарстана в 2023 году (слева) Рендеры были представлены на Инвестсовете в 2023 г. и форуме «Казаныш» в 2025 г.

Архитектурный облик будущего комплекса создала компания Sergey Skuratov Architects. В феврале этого года на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» ее основатель, архитектор Сергей Скуратов лично представил проект. Главной неожиданностью стала заявленная высота доминанты комплекса – 225 метров (ранее говорилось о высоте в 150 метров). Средняя же высота зданий комплекса составит 60-100 метров. Последние этажи башни планируют отдать под общественные пространства. Хотя доминанта пока не согласована, архитектор прилагает все усилия для ее реализации, понимая в то же время, что высотное строительство в Казани – сложный процесс.

Особенностью проекта станут проницаемые архитектурные объемы, обеспечивающие просматриваемость городской панорамы Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

«Урбанизация – это всегда экспансия»

Проект «Яр Парк» продолжает вызывать активные обсуждения среди экспертов и рядовых казанцев. В то время как одни видят в нем потенциал нового делового и культурного центра Казани, другие выражают опасения в связи с возможными экологическими и инженерными рисками.

Директор Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре (Госэкспертиза РТ) Рафар Шакиров подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Татар-информа», что ключевым этапом реализации любого масштабного проекта является тщательная проверка его безопасности еще на стадии проектирования.

Внутри мегаполиса неизбежно происходит уплотнение застройки за счет свободных территорий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вопросов много: как повлияет на экосистему данный объект, насколько он будет надежен, не осядет ли грунт под многоэтажным домом, безопасно ли такое строительство для нагрузки на водоснабжение, выдержат ли электрические линии данное напряжение, и многое другое. Экспертиза объекта – большой и сложный процесс. Для того, чтобы понять, насколько проект безопасен, нужно уточнить у застройщика информацию о том, какая экспертная организация давала заключение на этот проект <...>. Данный объект в Госэкспертизу РТ не заявлен», – отметил наш собеседник.

Развитие города неизбежно связано с изменением природных ландшафтов, заметила главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева. «Мы же прекрасно понимаем, что любой город развивается, и урбанизация – это всегда экспансия. Внутри мегаполиса неизбежно происходит уплотнение застройки за счет свободных территорий, а значит, будет утрачена чья-то среда обитания», – сказала она.

При этом Валеева подчеркнула, что урон природе можно и нужно минимизировать за счет грамотного планирования: «Например, если на территории расположены ценные природные комплексы, то на государственном уровне устанавливаются границы для особо охраняемых природных территорий».

Технологические аспекты проекта, включая намывные территории, наверняка были продуманы заранее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Владислав Куликовский, основатель архитектурного бюро Heads Group, поддержал идею создания современного центра на берегу Казанки. «Это, наверное, самое подходящее место: с одной стороны – историческая застройка на воде, с другой – современная архитектура», – считает он.

Куликовский отметил, что технологические аспекты проекта, включая намывные территории, наверняка были продуманы заранее. «Люди, которые строят, понимают, что делают. Очевидно, что все просчитано, и даже возможные сложности, такие как высокий уровень грунтовых вод, в проекте учтены. Даже если там планируются, например, подземные парковки, современные технологии позволяют это реализовать», – объяснил Куликовский.

Вопросы «Татар-информа», касающиеся строительства будущего комплекса, в KravtGroup оставили без комментариев.

Высотный комплекс может стать новой градостроительной доминантой, выполняя при этом важную urban-функцию Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

«Вписываться не во что – ансамбль как раз предстоит сформировать»

Архитектурная и градостроительная составляющие проекта «казанского „Москва-Сити”» также стали предметом дискуссии и в профессиональном сообществе, и в среде горожан. Главные вопросы, волнующие и тех и других: насколько допустима высотная застройка в этой локации и сможет ли она органично вписаться в существующий городской ландшафт.

Елена Валеева считает, что говорить о нарушении сложившегося ансамбля преждевременно: «Линия застройки [правого] берега [Казанки] достаточно рваная, и по большому счету вписываться не во что – ансамбль как раз предстоит сформировать». По ее мнению, высотный комплекс может стать новой градостроительной доминантой, выполняя при этом важную urban-функцию.

«У таких комплексов, как “Москва-Сити”, важная миссия – снижение нагрузки на исторический центр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У таких комплексов, как “Москва-Сити”, важная миссия – снижение нагрузки на исторический центр. С их появлением происходит смещение центров деловой активности и комфортной жизни. Примеров масса, один из показательных – это Дефанс, деловой квартал на окраине Парижа. Идея вынести деловое ядро за пределы исторического центра столицы Франции не новая, возникла она еще в пятидесятые годы и принадлежит, кстати, Шарлю де Голлю», – отметила собеседница информагентства.

Владислав Куликовский тоже видит в проекте потенциал для развития города. «Предложенные формы достаточно элегантны, не массивны. При такой панораме и обилии воздушного пространства это решение выглядит уместным», – заметил он. Обращаясь к классике градостроительства, Куликовский подчеркнул: «Как писал Камилло Зитте (австрийский архитектор, живописец, теоретик искусства и градостроительства (1843–1903), – прим. Т-и), высота здания может вдвое превышать площадь перед ним. У нас же площадью служит водная гладь Казанки — масштаб полностью оправдан».

Куликовский также отметил практическую сторону вопроса: «Казани остро не хватает качественных офисных пространств класса А+. Сейчас их буквально единицы. Этот проект восполнит дефицит».

Казани остро не хватает качественных офисных пространств класса А+ Рендеры были представлены на архитектурном форуме «Казаныш»

«Для любого архитектора важна узнаваемость “его руки”. А для города важна его собственная узнаваемость»

В вопросах о том, нужен ли Казани столь масштабный проект и каковы его перспективы для развития города, эксперты сходятся в одном: необходимо тщательно взвесить все за и против, чтобы он не только принес пользу, но и сохранил уникальный облик города.

«Разнообразная, а главное качественная архитектура – это всегда драйвер развития любого мегаполиса, – убеждена Елена Валеева. – Сегодня Казань – привлекательная площадка для творчества многих архитекторов с мировым именем, и это здорово». Она также отметила, что не может быть полностью беспристрастной к проекту, поскольку Казань ее любимый город, а Скуратов – в списке ее фаворитов среди российских архитекторов.

Но, по мнению Валеевой, главный вопрос заключается не в самой необходимости проекта, а в сохранении идентичности города. «Для любого архитектора подсознательно важна узнаваемость “его руки”, и это здоровый профессиональный эгоизм. Однако для города важна его собственная узнаваемость, – подчеркнула она. – Само место у воды уникально, и архитектурный ансамбль здесь тоже должен быть уникальным».

Казанский Кремль в сочетании с цирком в свое время стали визитной карточкой города и слились в единый архитектурный ансамбль Фото: © «Татар-информ»

В качестве примера главный архитектор ТИГП привела Казанский Кремль в сочетании с цирком, которые в свое время стали визитной карточкой города. По ее мнению, они слились в единый архитектурный ансамбль.

«Потенциал места, где расположится “Яр Парк”, огромен. Кроме практической пользы городу, очень хотелось бы увидеть здесь не просто комплекс зданий от именитого архитектора, а такой архитектурный ансамбль, который мог бы стать новой визитной карточкой современной Казани», – отметила Елена Валеева.

Владислав Куликовский, в свою очередь, отметил необходимость учета транспортной нагрузки и плотности застройки.

«Естественно, есть определенный вопрос с транспортом. Но как будто бы у нас все равно есть куда расти, и, думаю, все это тоже просчитано на перспективу. Такие масштабные проекты просто так не проходят согласование, потому что город следит за этим, дозапрашивает и расчеты транспортного характера тоже. Поэтому, скорее всего, если это доходит уже до реализации, то все вопросы решены», – заключил собеседник «Татар-информа».