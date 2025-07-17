С отелем, бассейнами и padel-центром: каким будет курорт TatarSu с видом на Кремль

На берегу Казанки между Кремлем и Кировской дамбой появится курортный комплекс TatarSu — с отелем, пляжем, падел-центром и банями. Как будет выглядеть новое место у Казанки, детали проекта и сроки строительства – в материале «Татар-информа».





Строительные работы на участке между зданием Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и мостом на Кировской дамбе стартовали летом 2023 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как начиналась история строительства TatarSu

Строительные работы на участке между зданием Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и мостом на Кировской дамбе стартовали летом 2023 года. Территорию огородили, начались работы по намывке песка. Именно здесь позднее появится новое общественное пространство под названием TatarSu («Татарская вода»).

С самого начала участок вызывал интерес у руководства республики. Будущую зону отдыха в 2023-м осматривали Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Власти подчеркивали, что эта часть берега Казанки на тот момент оставалась неосвоенной с точки зрения комфортной пешеходной доступности и полноценного досуга у воды.

Раис республики поручил разработать мастер-план развития всей прибрежной территории. Документ должен был учитывать режим охраны зоны Казанского Кремля, создать удобную инфраструктуру для отдыха и сделать это пространство привлекательным как для горожан, так и для туристов. Разработку доверили Институту развития городов Татарстана, Институту пространственного планирования РТ и мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

«Самое главное – люди. Им должно быть удобно. Приехать на машине, припарковаться. Приехать на такси – высадиться», – отмечал тогда Рустам Минниханов.

От публичного проекта – к частной реализации

В первоначальной версии проект курировался на уровне республики: к работе подключились Институт развития городов Татарстана и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Во время сессии стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) в начале 2024 года директор института Наиля Зиннатуллина заявила о готовности представить на утверждение варианты реализации.

«Я думаю, что буквально на следующей неделе мы будем готовы приехать к вам с коллегами и инвесторами и доложить о тех вариантах развития событий, которые доступны на текущий год», – обратилась она к Раису Татарстана.

В первоначальной версии проект курировался на уровне республики: к работе подключились Институт развития городов Татарстана и госкорпорация «ВЭБ.РФ»

Однако уже весной 2024 года стало известно, что проект передали частным инвесторам.

Летом того же года коммерческий директор сети «Городские термы» Сергей Степанов подтвердил, что на Кировской дамбе планируется строительство акватермального курорта. Комплекс включит в себя открытые бассейны, благоустроенные зоны отдыха и сопутствующую инфраструктуру. По словам Степанова, комплекс планировалось построить за 1,5–2 года.

Проект не обошелся без обсуждений и корректировок. В частности, после консультаций с экологами и специалистами засыпку части русла реки Казанки приостановили. Хотя мера носила временный характер, она повлияла на общую динамику строительных работ. В результате сроки сдачи объекта были смещены: сегодня открытие курортного комплекса ожидается не ранее 2026 года.

В начале лета 2025 года проект акватермального комплекса у Кировской дамбы в Казани получил одобрение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил заменить шумозащитные экраны у Кировской дамбы на прозрачные

В начале лета 2025 года проект акватермального комплекса у Кировской дамбы в Казани получил одобрение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Детали будущего пространства обсуждались на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических зонах столицы.

Одной из ключевых тем стало размещение шумозащитных экранов вдоль комплекса. Некоторые члены комиссии высказали обеспокоенность тем, что глухие экраны могут перекрыть вид на панораму Казанского Кремля – один из главных визуальных символов города и узнаваемую открытку для туристов.

Позже эксперты в беседе с корреспондентом «Татар-информа» пояснили, что экраны устанавливаются не только ради снижения уровня шума от трассы, но и для частичного ограждения будущих термальных зон. Однако такое решение вызвало резонанс в профессиональном сообществе: звучали мнения о возможной утрате визуальной открытости пространства.

В июле Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил пересмотреть архитектурное решение. Чтобы сохранить эстетическую привлекательность набережной и не перекрывать вид на Кремль, глухие шумозащитные экраны было решено заменить на прозрачные конструкции.

Чтобы сохранить эстетическую привлекательность набережной и не перекрывать вид на Кремль, глухие шумозащитные экраны было решено заменить на прозрачные конструкции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные. Любоваться Казанским Кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше», – сообщила помощник руководителя республики Олеся Балтусова.

Такое решение позволило учесть интересы горожан, архитекторов и инвесторов.

Комплекс у воды в Казани получил название TatarSu – «Татарская вода»

Проект нового курортного комплекса на Кировской дамбе в Казани получил название TatarSu, что в переводе с татарского означает «Татарская вода». Изначально рассматривались варианты KazanSu и TatarSu, однако, как сообщил корреспонденту «Татар-информа» застройщик общественного пространства, выбор был сделан в пользу второго названия.

Фото: предоставлено собственным источником

Комплекс расположится на берегу Казанки с видом на Кремль и займет территорию площадью более 8 гектаров. Проект предполагает создание многофункционального общественного пространства, включающего отель, пляжную зону с открытыми бассейнами, спа-комплекс, фудкорт, padel-центр, а также банный кластер с рестораном.

В основу планировочной структуры легла идея линейного раскрытия функций вдоль набережной. По словам застройщика, участок имеет неровный рельеф и вытянутую форму, что предопределило архитектурную композицию.

«Пешеходные маршруты организованы через внешний променад, продолжающий Кремлевскую набережную, и внутренний променад, связывающий все функциональные зоны с плавным переходом от публичных пространств к более приватным. Вдоль внешнего променада проходит велодорожка, поддерживающая активные маршруты на всем протяжении территории», – рассказал собеседник агентства.

Фото: предоставлено собственным источником

Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, удобные пешеходные связи и парковочные места. «Территория обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройством», – заверил он.

Структура проекта: четыре зоны

TatarSu будет включать в себя четыре функциональные зоны: гостиничный комплекс, пляжный кластер, padel-центр и банный блок.

Фото: предоставлено собственным источником

· Гостиница на 500 номеров (2 га)

Гостиничный комплекс займет площадь более 2 гектаров. Этот участок будет расположен ближе всего к Адмиралтейской слободе.

Центральное здание отеля разместится вблизи реки Казанки. Кроме него, проект предусматривает корпуса со спа-комплексом и конференц-залами. Парковка для гостей будет расположена у автомобильной дороги.

Особое внимание архитекторы уделили озеленению и благоустройству территории.

«Большое внимание уделено озеленению – предусмотрены теневые зоны и зеленые акценты для создания комфортной среды. Освещение выполнено как функциональным, так и декоративным, чтобы обеспечить безопасность и подчеркнуть архитектуру в вечернее время», – рассказал застройщик.

Фото: предоставлено собственным источником

· Зона бассейнов и фудкортов (3,3 га)

Вторая часть общественного пространства TatarSu займет участок площадью 3,3 гектара и будет отведена под пляжную зону.

На территории предусмотрены два открытых бассейна с шезлонгами по всей площади участка; игровые площадки для активного отдыха; четыре корпуса, в которых расположатся администрация пляжного комплекса (более 2 тыс. кв. метров), ресторан (579 кв. метров), фудкорт (770 кв. метров) и спа-центр площадью 2,6 тыс. кв. метров.

Фото: предоставлено собственным источником

Ключевым элементом этой зоны стала водная составляющая: зеркало воды бассейнов и фонтанов составит почти 4 тыс. кв. метров. Это придаст зоне визуальную легкость и обеспечит ощущение близости к природной среде, несмотря на урбанистический формат.

С точки зрения благоустройства, пляжная зона будет более «открытой» по сравнению с гостиничным кластером. Площадь озеленения составит около 6 тыс. кв. метров.

Кроме того, более 4 тыс. кв. метров покроют асфальтом и почти 13 тыс. кв. метров вымостят брусчаткой.

Фото: предоставлено собственным источником

· Зона Padel-центра (1,8 га)

Третья функциональная зона будет посвящена спорту. Под Padel-центр отведено 1,8 гектара, и будущее пространство станет одной из специализированных площадок для этой игры в Казани.

Падел – это стремительно набирающий популярность командный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша. Игра проводится на площадке, окруженной стенами из прочного стекла, от которых мяч может отскакивать во время розыгрыша.

Фото: предоставлено собственным источником

Согласно эскизному проекту, в центре будет оборудовано четыре профессиональных падел-корта. Пространство комплекса также предусматривает инфраструктуру для комфортного пребывания спортсменов и зрителей.

Зону украсят прогулочные дорожки, кустарники и зеленые островки.

Фото: предоставлено собственным источником

· Бани и ресторан (1,2 га)

Четвертая зона проекта TatarSu станет самой компактной по площади – 1,2 гектара, но при этом одной из самых атмосферных. Здесь появится банный комплекс с рестораном, рассчитанный на 500 гостей.

Посетителям будут доступны разнообразные типы бань – от традиционной русской до финской сауны.

Проектом предусмотрено двухэтажное здание с панорамными окнами, чтобы гости могли наслаждаться видами на природу и водную гладь. Первый этаж будет иметь высоту 4 метра, второй – 3 метра.

Фото: предоставлено собственным источником

Банный кластер завершает общую концепцию TatarSu как места, где, по мнению авторов проекта, будут сочетаться активный отдых, комфорт, спорт и оздоровление.

Как TatarSu поменяет транспортную карту Казани

Строительство пляжного комплекса у Кировской дамбы повлечет за собой серьезные изменения в городской инфраструктуре. На реорганизацию дорожного движения в районе улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной выделено 322 млн рублей из бюджета Татарстана.

Работы охватят участок протяженностью 1,2 км. Подрядчика определят по итогам открытого конкурса. Завершить все мероприятия планируется до 20 ноября 2025 года. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Фото: скриншот из тендера на портале госзакупок

Более 139,8 млн рублей направят на дорогу, на сети связи – 38,9 млн рублей, на ремонт трамвайных путей – 29,7 млн рублей.

Кроме того, проект предусматривает установку новых светофоров на перекрестках Саид-Галеева / Кремлевская и Саид-Галеева / Ташаяк, монтаж уличного освещения, обустройство пешеходных ограждений, установку дорожных знаков и нанесение разметки.