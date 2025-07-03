Аэрополис за триллион и переезд из Челнов: Тукаевский район раскрыл амбициозные планы

Тукаевский район Татарстана занимает лидирующие позиции в республике по сельскому хозяйству. В планах руководства: развитие туризма, логистических центров и создание нового районного центра. Какие ниши в районе предлагают инвесторам – обсудили на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.





Потенциал Тукаевского района презентовал на «Муниципальном часе» в АИР РТ руководитель исполкома Камиль Назмиев

Фото: пресс-служба АИР РТ

Средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила почти 80 тыс. рублей

Презентация потенциала Тукаевского района на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана по традиции началась с основных экономических показателей. Руководитель исполкома района Камиль Назмиев отметил, что объем валового территориального продукта (ВТП) в 2024 году составил 69,7 млрд рублей, инвестиции – 28 млрд рублей.

«В структуре ВТП около 21% составляет сельское хозяйство, и 15% приходится на промышленность. На последующие годы прогнозируем рост (экономики, – прим. Т-и) в связи с развитием как действующих производств, так и реализацией новых инвестиционных проектов», – заявил глава исполкома.

Он добавил, что средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 79,9 тыс. рублей, а в секторе сельского хозяйства – 76,8 тыс. рублей.

«Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,13%, что свидетельствует о стабильности и востребованности рабочей силы в районе. Тукаевский район привлекает рабочую силу также с близлежащих районов. Инвесторы нацелены на строительство общежитий для своих сотрудников», – подчеркнул Назмиев.

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Районный центр планируют перенести в поселок «Новый»

Одним из самых знаковых проектов на ближайшее время Назмиев назвал перенос административного центра района из Набережных Челнов в поселок Новый. Он также добавил, что среди всех районов республики Тукаевский – единственный без райцентра на территории. При том, что в нем насчитывается 87 населенных пунктов, а проживает в нем 52,6 тыс. человек.

«В этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу создания собственного административного центра в поселке Новый», – заявил глава исполкома.

По его словам, это решение положительно скажется на улучшении инвестиционного климата района. При этом Назмиев не назвал точные сроки переноса, однако сказал, что работа уже ведется и будет поэтапной.

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Инвестпроект на 100 лет

«Будущее Камской агломерации открывает новую главу в истории района, предвещая кардинальные перемены в архитектуре его экономического и социального ландшафта. Институт пространственного планирования Республики Татарстан во взаимодействии с районом разработал уникальную концепцию аэрополиса вблизи аэропорта Бегишево – амбициозный проект, который станет новым центром притяжения для всего Поволжья», – перешел к самому масштабному инвестпроекту района Назмиев.

По его словам, общий фонд недвижимости составит около 4,8 млн квадратных метров, где разместятся медицинские, торговые, выставочные и культурно-развлекательные кластеры. В рамках проекта будут реализованы новые производственные и логистические объекты, что значительно усилит экономическую активность района.

«Общий объем инвестиций по проекту может достичь около 1 трлн рублей, что демонстрирует стратегическую значимость развития данной территории и уверенность в ее процветании», – заявил Назмиев.

Однако, отвечая на вопросы, он уточнил, что планы изначально были рассчитаны на 100 лет. До 2050 года предполагается вложить первые 58,1 млрд рублей. Эти средства планируется направить на строительство второй взлетно-посадочной полосы, создание вертолетных площадок, возведение нового терминала и реконструкцию гостиницы.

Директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев Фото: пресс-служба АИР РТ

«Супер аэро-железнодорожный хаб, который еще больше скажется на развитии района», – прокомментировал проект директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

Логистика, промышленность и туризм

Завершая доклад, Назмиев назвал наиболее перспективные направления для инвесторов:

развитие мультифункциональных логистических хабов и агроиндустриальных парков;

создание новых предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции, пищевой промышленности, переработке древесины, производству строительных материалов по строительству крупных тепличных хозяйств;

развитие туристической индустрии;

развитие объектов придорожного сервиса, кафе, гостиниц.

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В районе нет средних профессиональных и высших учебных заведений

Ознакомившись с потенциалом и планами по развитию района, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина обратила внимание на отсутствие здесь средних профессиональных и высших учебных заведений.

«Человек получает дошкольное и школьное образование, а потом он покидает район, и возвращаются ли они потом назад? Может, стоит рассмотреть создание какого-то политехнического колледжа или открыть филиал существующего?» – предложила руководитель АИР.

Глава исполкома в свою очередь отметил, что в школах сейчас запустили профильные классы по тем направлениям, которые востребованы в районе. «В дальнейшем, конечно, будем предусматривать», – заявил Назмиев.