Мигранты, преступления против детей и коррупция: на что особенно обратит внимание Следком

Выросло число преступлений, совершенных мигрантами, жертвами преступлений в Татарстане стали 450 детей. О том, каким был ушедший год для сотрудников Следственного комитета РТ, какие резонансные преступления потрясли республику в ушедшем году и чем займется ведомство в году наступившем, в репортаже «Татар-информа».





На ежегодной итоговой коллегии Следственного управления Следственного комитета по РТ рассказали о том, сколько уголовных дел было возбуждено за прошлый год

Фото: rais.tatarstan.ru

«Уголовное дело возбуждалось по каждому второму сообщению»

Сегодня на ежегодной итоговой коллегии Следственного управления Следственного комитета по РТ рассказали о том, сколько уголовных дел было возбуждено за прошлый год, сколько из них передали в суд и какие суммы причиненного преступлениями ущерба удалось возместить. Глава татарстанского следкома Валерий Липский напомнил, какие преступления прошлого года вызвали наибольший резонанс.

В работе коллегии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр МВД Дамир Сатретдинов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

«В прошедшем году интенсивность нашей работы оставалась высокой. Возбуждено свыше 4,6 тысячи уголовных дел – это половина от поступивших сообщений, которых было 9 тысяч. В производстве следователей находилось более 6,5 тысячи дел, что на 4 процента больше, чем годом ранее. По результатам их расследования окончено свыше 3 тысяч уголовных дел. В производстве каждый следователь ежемесячно имел в среднем по 9 уголовных дел. Несмотря на высокую нагрузку, расследованы более 4 тысяч преступлений, из которых практически половина – тяжкие и особо тяжкие преступления», – отчитался Валерий Липский.

Большое внимание уделялось борьбе с коррупцией – это четверть от расследованных преступлений, отметил он.

«Число направленных в суд дел по указанным преступлениям выросло почти на 40% – с 242 до 333. Перед судом предстали более 300 обвиняемых, что на 30% больше, чем годом ранее. В том числе в суд направили 10 уголовных дел по 40 эпизодам коррупции лиц, обладающих особым правовым статусом», – заявил глава Следкома РТ.

Валерий Липский отдельно рассказал о самых резонансных преступлениях, которые произошли в Татарстане в ушедшем году Фото: rais.tatarstan.ru

«Предстали перед судом следователь МВД, депутат и два главы муниципальных образований»

Валерий Липский отдельно рассказал о самых резонансных преступлениях, которые произошли в Татарстане в ушедшем году.

«Предстали перед судом следователь МВД, адвокат, пять членов избирательной комиссии, один депутат и два главы муниципальных образований. В частности, предъявлено обвинение бывшему заместителю Премьер-министра республики Энгелю Фаттахову, главе Тукаевского района Фаилю Камаеву, которые, по данным следствия, получали многомиллионные взятки от коммерсантов за содействие в заключении подрядных договоров. Находится в суде уголовное дело в отношении бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова за превышение должностных полномочий из корыстных побуждений», – рассказал глава Следкома РТ.

Привлекли к уголовной ответственности руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова, который «собирал дань» с предпринимателей за право ведения бизнеса на празднике Сабантуй и получение взятки при заключении подрядных договоров, привел пример Валерий Липский.

«Поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении бывшего директора казанского ипподрома Марата Гильфанова и его заместителя, обвиняемых в хищении более 24 млн рублей, выделенных на приобретение племенных коней и проведение мероприятий», – рассказал глава Следкома РТ.

Ранее по этому делу за совершение должностных преступлений предстали перед судом бывший начальник Главного управления племенным делом в животноводстве Минсельхоза РТ Зарипов и его бухгалтер Валиуллин, отметил он.

«Не уйдет от наказания директор буинского драматического театра Садриев, на системной основе занимавшийся присвоением денежных средств. Предъявлено обвинение главному врачу Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Сизовой, которая создавала условия для победы коммерческой организации своего знакомого на аукционе по поставке расходных материалов», – привел еще один пример Валерий Липский.

В результате учреждению был причинен ущерб более чем на 1,5 млн рублей, отметил он.

«Попала в поле нашего зрения начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина, которая забирала у подчиненных часть выплаченных им премий за оцифровку актов гражданского состояния. За махинации с земельными участками привлекается председатель Палаты земельных и имущественных отношений Альметьевского района Пузырев», – рассказал глава Следкома РТ.

В конце декабря возбудили дело в отношении начальника Минземимущества Ильшата Аминова, который незаконно оказывал содействие и покровительство пяти фирмам при проведении аукциона на право заключения договоров госимущества, а также участвовал в их предпринимательской деятельности.

Подозревается в получении взятки сотрудник Госстройнадзора. По версии следствия, он получил взятку в виде скидки на квартиру. Квартира была предоставлена матери обвиняемого, ее стоимость была занижена на 2 миллиона рублей.

«Мы и в дальнейшем будем непримиримо бороться с коррупционерами, невизирая на их высокие посты и положения. Для решения этой задачи мы имеем в арсенале добросоветсных следователей, коллег из других ведомств» Фото: © «Татар-информ»

«За подарки закрывали глаза на превышение веса и габаритные параметры грузовой машины»

«Среди привлеченных за коррупционные преступления 39 сотрудников правоохранительных органов, 24 работника МВД, 11 ФСИН, а также сотрудники МЧС и службы судебных приставов. Попались на взятках два начальника весового контроля в Альметьевске – Кузьмин и Сураев, которые за подаренные директором фирмы внедорожник и телевизор закрывали глаза на превышение веса и габаритные параметры его грузовой машины», – рассказал Липский.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки возбуждено на Рафика Минабутдинова – начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан. По версии следствия, он получил взятку от коммерсанта за содействие в заключении договора подряда.

«В суд направили дело в отношении начальника ГИБДД Лениногорского района Айдара Хазиева, который не смог удержаться в кресле из-за принятой им взятки за предоставление возможности местному жителю ездить по городу без прав», – сообщил глава ведомства.

Два года условно получил начальник исправительной колонии №2 Казани Марат Сайфутдинов. Полтора года условно получил Азат Сафин, начальник 18-й колонии, – он получил от осужденного телевизор, шкаф и стройматериалы.

«Это наиболее резонансные дела, которые, как говорится, на слуху. Мы и в дальнейшем будем непримиримо бороться с коррупционерами, невзирая на их высокие посты и положения. Для решения этой задачи мы имеем в арсенале добросовестных следователей, коллег из других ведомств», – отметил Валерий Липский.

700 иностранцев незаконно пребывали в стране по вине шести сотрудников коммерческой фирмы. Больше 3 тысяч иностранцев незаконно поставили на учет 9 членов ОПГ Фото: © «Татар-информ»

«Количество дел по преступлениям в сфере миграции выросло почти в три раза»

Преступления в сфере миграции были выделены отдельным пунктом на коллегии. В ушедшем году возбуждено 111 уголовных дел в отношении иностранцев – это на 35% больше, чем в 2023 году. Увеличилось число дел, возбужденных по фактам дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, – 31 дело. Сбыт наркотиков – 30, а также связанных с насильственными половыми преступлениями – 23 дела. Направлено в суд 57 дел данной категории.

«По каждому преступлению, совершенному иностранными гражданами, проверяем законность нахождения их на территории страны. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о совершении ими преступлений в сфере миграции, в том числе должностным лицом, материалы о них выделяются в отдельное производство. Как следствие – количество возбужденных уголовных дел о преступлениях в сфере миграции выросло почти в три раза, с 13 до 36. С 2 до 9 увеличилось число направленных в суд уголовных дел», – привел данные Валерий Липский.

Так в суд было направлено дело в отношении бывшего инспектора Отдела по вопросам миграции по Пестречинскому району РТ, который зарегистрировал более 30 граждан Таджикистана и Узбекистана в квартире своей матери. Он же поставил на миграционный учет иностранных граждан в отсутствие собственника дома.

В этом же районе уже начальник ОВМ стал фигурантом уголовного дела. Он получил от местного жителя взятку за незаконную регистрацию более 80 иностранцев. Бухгалтер центра финансового обеспечения МВД РТ за два года зарегистрировал у себя семерых граждан Таджикистана.

Суд рассмотрел дело уроженки Таджикистана, которая помогла 86 мигрантам сдать экзамен по русскому языку. За организацию незаконной миграции на территории России ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

700 иностранцев незаконно пребывали в стране по вине шести сотрудников коммерческой фирмы. Больше 3 тысяч иностранцев незаконно поставили на учет 9 членов ОПГ. На это у них ушло три года. Действовали они через фиктивные фирмы.

К 13 годам колонии строгого режима приговорили гражданина Таджикистана, который 13 раз переводил деньги международным террористическим организациям Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дела о терроризме и экстремизме

Возбуждено 16 уголовных дел о преступлениях террористического характера, шесть из которых направлены в суд. Направлено в Верховный суд РТ уголовное дело Алсу Курмашевой. Ее приговорили к 6,5 года лишения свободы.

«Данная гражданка была обменена на наших героев», – обратил внимание Валерий Липский.

Суд рассматривает дело жителя города Томска Меткова, который осенью этого года сломал в Лениногорске деревянный крест на глазах у прохожих, снимая свои действия на видео. Также он применил насилие в отношении сотрудника полиции.

К 13 годам колонии строгого режима приговорили гражданина Таджикистана, который 13 раз переводил деньги международным террористическим организациям.

«Завершили расследование в отношении трех жителей Набережных Челнов, двое их которых несовершеннолетние, которые подожгли релейный шкаф всего за 10 тысяч рублей. 21-летнему фигуранту назначили 17 лет колонии строгого режима, а его несовершеннолетним сообщникам по пять лет воспитательной колони», – привел пример глава Следкома Татарстана.

Еще одно приоритетное направление в работе следователей – раскрытие преступления в отношении детей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«450 несовершеннолетних были признаны потерпевшими»

Еще одно приоритетное направление в работе следователей – раскрытие преступления в отношении детей. За прошлый год 450 несовершеннолетних были признаны потерпевшими, более 330 уголовных дел в отношении 350 обвиняемых направлены в суд», – привел данные он.

На скамье подсудимых оказалась 27-летняя Марина Каримова, мать пятерых детей. Одного из своих отпрысков, четырехмесячного сына, она потеряла по собственной вине. По версии следствия, когда ребенок плакал и не успокаивался, она, не справившись с эмоциями, начала его трясти. Ребенок скончался от травмы спинного мозга.



«Еще одна горе-мать из Набережных Челнов приговорена к трем годам колонии. Она, пытаясь успокоить четырехмесячную дочь, причинила ей перелом теменной кости. К счастью, ребенок остался жив.

К 20 годам колонии особого режима приговорен ранее судимый житель Татарстана, который неоднократно совершал в отношении дочери своей сожительницы действия сексуального характера», – привел примеры глава Следкома.

Возмещение причиненного ущерба – еще одна прерогатива следователей. Сумма возмещенного ущерба с их помощью составила более 3 миллиардов рублей. Это 97% от общей суммы причиненного ущерба.

«Арест наложили на имущество стоимостью около 3 миллиардов рублей. За последние пять лет государству и обществу был возмещен ущерб на 38 миллиардов рублей. Это один из высоких показателей по России. По итогам января возмещен уже 1 миллиард налоговой задолженности», – отметил Валерий Липский.

Уголовное дело, возбужденное на директора «Татмелиоводстроя» прекратили в связи с возмещением причиненного ущерба в размере 205 млн рублей.

130 млн рублей недоплатили налоговой два директора «Спецхимруспродукта» и «Технохимпрома» и стали фигурантами уголовного дела. 119 млн рублей ущерба они уже возместили, еще на 114 млн рублей арестовали их имущество.

«Чтобы показать динамику в этом направлении, отмечу, что за последние пять лет мы помогли возместить ущерб по налоговым делам на 5 миллиардов рублей. Хороший результат достигнут в борьбе с невыплаченными зарплатами. Возбуждено более 40 уголовных дел, наполовину увеличилось число дел, направленных в суд. При этом основной своей целью мы видим реальное восстановление трудовых прав работников. Сумма возмещенного ущерба по оконченным трудовым делам – 183 миллиона рублей. На 54 миллиона рублей выплатили зарплат, на имущество на 80 миллионов наложен арест», – поделился данными Липский.

Особое внимание уделяют и восстановлению конституционных прав. 7 тысяч обращений поступило в СК за прошлый год в этой сфере.

Рустам Минниханов поблагодарил следователей за добросовестный труд, принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач. Фото: rais.tatarstan.ru

«Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизни»

«Республика Татарстан продолжает свое устойчивое развитие. Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Тем не менее мы достойно с ними справляемся. Это результат слаженной работы основных отраслей экономики республики, а также субъектов малого и среднего бизнеса, эффективной работы и тесного взаимодействия органов государственного управления и, конечно, правоохранительных органов», – отметил в своем выступлении Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В прошедшем году интенсивность работы Следственного комитета оставалась высокой, плодотворно проходило сотрудничество с коллегами из других министерств и ведомств и с органами власти республики, отметил Раис Татарстана.

«Следственные органы без промедления реагировали на все социально значимые и резонансные происшествия, вместе с другими правоохранительными органами обеспечили безопасность и успешное проведение выборов Президента Российской Федерации и депутатов Государственного Совета республики, XVI саммита БРИКС и ряда других мероприятий. Вы работали с отдачей, профессионально, добивались серьезных результатов», – обратил внимание Раис РТ.

Он поблагодарил следователей за добросовестный труд, принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач. Тем не менее отметил, что работы нужно усилить по ряду ключевых направлений.

«Приоритетом остается оперативность и качество проводимого расследования уголовных дел. Важно уделить больше внимания законности при возбуждении и расследовании уголовных дел, оснащению криминалистической техникой, производству экспертиз, сокращению сроков расследования, избранию мер пресечения в соответствии с законом», – заявил Рустам Минниханов

Обратить внимание он попросил и на преступления, по которым уже истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, руководствуясь принципом неотвратимости наказания.

«Получается, что виновное лицо не изобличено и не понесло заслуженного наказания», – подчеркнул он.

Важно усилить работу в выявлении и расследовании коррупционных преступлений, отметил Рустам Минниханов.

«Каждый рубль должен быть использован по назначению. Необходимо принимать меры к совершенствованию этого направления деятельности. Сосредоточить усилия на пресечении возможных злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов, повышать эффективность взаимодействия с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, исключать несогласованность действий следователя и оперативных служб», – поручил Раис Татарстана.

В ключевые направления он выделил работу по выявлению, расследованию и пресечению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

«Акты терроризма и экстремизма – инструмент, который используется врагами для дестабилизации внутриполитической ситуации, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни в стране и республике. Необходимо быть особенно внимательными ко всем проявлениям экстремизма, попыткам дестабилизировать ситуацию в республике и в стране в целом», – сказал он.

Необходимо оградить людей, в первую очередь молодежь, от втягивания в террористические группы и радикальные экстремистские организации и принять меры по совершенствованию следственной работы, добавил Раис Татарстана.

«При нейтрализации экстремистских структур нужно действовать максимально решительно. Требует нового подхода решение проблемы растущей преступности трудовых мигрантов. Совершенные ими преступления не отличаются какими-либо специфическими чертами. Следует постоянно осуществлять профилактику таких преступлений на всех уровнях, своевременно выявлять угрозы социальной стабильности», – заявил Рустам Минниханов.

Поддержку участников специальной военной операции и их семей и противодействие преступности в сфере оборонно-промышленного комплекса он также назвал приоритетным направлением работы. Сохранение исторической памяти и укрепление духовно-нравственных ценностей также в числе ключевых задач.

«Следует добиваться, чтобы эти направления бесперебойно работали на всех уровнях, системно вести данную работу в координации с другими ведомствами и органами государственной власти. Текущий год – год 80-летия Великой Победы – в стране и в нашей республике объявлен Годом защитника Отечества. Это дань уважения ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции», – заявил Раис Татарстана.

Обеспечение надежной поддержки и крепкого тыла, поддержка наших бойцов и их семей – наша общая обязанность, подчеркнул Рустам Минниханов.

В завершение своей речи он обратил внимание, что за каждым расследуемым уголовным делом стоят человеческие судьбы.

«В вашей работе, прежде всего, ценятся компетентность и профессионализм. Рассчитываю, что и впредь вы будете на высоком уровне защищать интересы государства, законные права и интересы граждан. В свою очередь республика готова оказывать полное содействие и всестороннюю помощь Следственному управлению в решении стоящих перед ним задач. Хочу еще раз выразить искреннюю благодарность за вашу работу, пожелать дальнейших успехов. Большое спасибо», – заключил Раис Татарстана.