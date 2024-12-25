Главу отдела экономической полиции нескольких районов Татарстана подозревают во взятке

Уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки возбуждено на Рафика Минабутдинова – начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан.

В его подчинении находились экономические полицейские Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского Нурлатского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов Татарстана.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, осенью 2023 года он предложил директору «Пром-Транс-Энерго-сервиса» покровительство и помощь в заключении договора между «ПТЭС» и «Татлизингом» на ремонт здания центральной библиотеки в Сармановском районе РТ. В качестве вознаграждения Минабутдинов попросил пять процентов от сделки, что составляло около двух миллионов рублей.

Чтобы убедить главу района оформить рекомендательное письмо на директора «ПТЭС», которое могло поспособствовать сделке, он затеял проверку в структурах местной власти.

По данным источника агентства, предоплату от «ПТЭС» в размере 240 тысяч рублей Минабутдинов получил через посредника, находясь в своем кабинете в Альметьевске.

После этого, как удалось установить оперативникам УФСБ, он отправил своего помощника к главе Сармановского района с требованием предоставить возможность заключить контракты по капитальному ремонту зданий на территории района. Однако в ответ получил отказ. Тогда он лично встретился с главой района – во время этой встречи он снова предъявил свои требования. Именно поэтому, как стало известно агентству, речь идет о превышении должностных полномочий.

На видео, которое оказалось в распоряжении «Татар-информа», дом Минабутдинова. По некоторым данным, его стоимость – несколько десятков миллионов рублей.

В настоящее время Рафик Минабутдинов задержан.