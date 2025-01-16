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Экс-руководителя исполкома Актанышского района РТ Ильясова оставили под стражей
Набережночелнинский городской суд оставил под стражей бывшего руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова. Он пробудет в СИЗО до 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следователь обратился с просьбой о продлении срока содержания под стражей, мотивируя это необходимостью провести допросы всех пострадавших, найти новых свидетелей и очевидцев, а также уточнить имущественное положение подозреваемого. Прокуратура поддержала эти требования.
В свою очередь обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства.
Суд пришел к заключению, что Рустем Ильясов может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей и другим образом воспрепятствовать производству по делу. В итоге суд продлил срок содержания под стражей.
Напомним, в отношении экс-главы исполкома Актанышского района возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Его задержали в ноябре 2024 года.
По версии следствия Ильясов, работая заместителем руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, организовал через подчиненных незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их торговых палаток во время проведения в селе Муслюмово четырех праздников «Сабантуй».
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