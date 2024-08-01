По данным CBS, Алсу Курмашева есть в условиях обмена между Россией и США

Осужденная в Казани за фейки о Вооруженных силах России журналистка Алсу Курмашева фигурирует в списках на обмен заключенными между Россией и США, утверждает телекомпания CBS.

«Обмен будет частью исторически сложного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами», – сообщает издание.

«Татар-информ» сообщал, что 19 июля суд вынес приговор журналистке Алсу Курмашевой по делу о распространении фейков о ВС РФ. Приговор вынесли в закрытом режиме, Курмашеву приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Фото: © «Татар-информ»

По версии следствия, в сентябре 2022 года редактор русскоязычного интернет-издания «Idel.Реалии»* проекта Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, внесенного Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, Алсу Курмашева через интернет вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности РФ для передачи информации иностранным источникам.

Кроме того, Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов Татарстана. Она использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих РФ информационных кампаний.

Из выводов обвинения следует, что Алсу Курмашева не исполнила установленную законом РФ обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

*Признана иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.