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Экс-главу ЗАГСа РТ отправили под домашний арест по делу об аферах почти на 7 млн
Набережночелнинский городской суд отправил бывшего начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллину под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, Нигматуллина в период с ноября по декабрь 2020 года отдала распоряжение о переводе на банковские счета специалистов третьей категории денежных средств на общую сумму не менее 6 750 643 рублей.
Затем она поручила сотрудникам вернуть деньги наличными начальникам территориальных отделов ЗАГСа – Мирьякупову и Куприянову. Те, в свою очередь, передали наличные Нигматуллиной.
Сегодня суд избрал для Гульшат Нигматуллиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 сентября 2024 года.
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