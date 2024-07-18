Экс-главу ЗАГСа РТ отправили под домашний арест по делу об аферах почти на 7 млн

Гульшат Нигматуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережночелнинский городской суд отправил бывшего начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллину под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Нигматуллина в период с ноября по декабрь 2020 года отдала распоряжение о переводе на банковские счета специалистов третьей категории денежных средств на общую сумму не менее 6 750 643 рублей.

Затем она поручила сотрудникам вернуть деньги наличными начальникам территориальных отделов ЗАГСа – Мирьякупову и Куприянову. Те, в свою очередь, передали наличные Нигматуллиной.

Сегодня суд избрал для Гульшат Нигматуллиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 сентября 2024 года.