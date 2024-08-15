«Пыталась успокоить и погубила»: в Зеленодольске многодетную мать судят за гибель ребенка

В Зеленодольском суде рассматривают дело о гибели младенца

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Подбрасывала ребенка в воздух, причинив травму спинного мозга»

В Зеленодольском городском суде прошло очередное заседание по делу о гибели четырехмесячного младенца. На скамье подсудимых — 27-летняя многодетная мать мальчика, Марина Каримова. Согласно материалам дела, женщина, пытаясь успокоить плачущего ребенка, причинила ему травму спинного мозга, несовместимую с жизнью.

Трагический инцидент произошел 6 января этого года в квартире на улице Фрунзе в Зеленодольске. Дело привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, взявшего расследование под личный контроль.

На начальном этапе расследования следователи подозревали в гибели младенца владельца квартиры, где произошло происшествие. И мужчина, и мать ребенка утверждали, что играли с малышом, подбрасывая его вверх.

Однако позже женщина призналась: когда ребенок плакал и не успокаивался, она, не справившись с эмоциями, начала его трясти. Эти действия привели к фатальным последствиям. Матери предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», после чего суд принял решение о ее заключении под стражу.

Марина Каримова — мать пятерых детей, трое из которых находятся под опекой государства Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я увидел, как из-за дома выбегает женщина с ребенком на руках. Она кричала: “Помогите” и плакала»

Выяснилось, что Каримова — мать пятерых детей, трое из которых находятся под опекой государства, а один живет у родственников. До трагедии женщина некоторое время проживала в приюте для одиноких матерей, периодически останавливаясь у знакомых.

Судебный процесс стартовал 6 июня. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение, но рассмотрение дела по существу не началось из-за неявки потерпевшего — сводного брата Каримовой.

Сегодня в суде были заслушаны показания свидетелей. Один из них, проживающий по соседству, поделился с журналистами, что 6 января, в день трагедии, он ремонтировал автомобиль во дворе.

«Я увидел, как из-за дома выбегает женщина с ребенком на руках. Она кричала: "Помогите" и плакала. Я спросил, что случилось, она ответила: "Не знаю". Моя жена проводила ее в подъезд, так как на улице было холодно, а я вызвал скорую помощь. Позже жена сообщила, что ребенок не дышит и у него стеклянные глаза», — вспоминает очевидец.

Константин рассказал, что они с Каримовой выросли в одном детском доме Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Она играла так с ним, успокаивала. Я в это время спал»

Другой ключевой свидетель — владелец квартиры, где произошла трагедия. 33-летний Константин рассказал, что они с Каримовой выросли в одном детском доме. По старой дружбе она периодически останавливалась у него.

«Она спала рядом с ребенком у стенки, а я всегда располагаюсь с краю. В момент происшествия меня уже не было дома. Позже я увидел, что у подъезда стояла машина скорой помощи», — вспоминает он.

Согласно версии следствия, Константин находился рядом, когда Каримова трясла ребенка.

«Она играла так с ним, успокаивала. Я в это время спал», — пояснил он.

Мужчина рассказал, что в последнее время малыш часто капризничал. Он также сообщил, что Марина проживала у него последние две недели до ареста.

«Мы просто друзья. Она жила у меня, я оказывал ей материальную поддержку. Она была хорошо знакома с моим начальником», — рассказал Константин.

При этом он признался, что их дружеские отношения иногда переходили в более близкие, хотя сожительницей Марину он назвать не может.

«Вот в Казани у нее был... с ним она действительно сожительствовала», — утверждает свидетель.

Константин считает смерть ребенка трагической случайностью и полагает, что Марина в целом добросовестно выполняла материнские обязанности, хотя периодически употребляла алкоголь. Он не располагает информацией об отцах остальных детей Каримовой и о причинах лишения ее родительских прав.

Каримова категорически отрицает свою вину в смерти ребенка Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Она успокаивала меня, говорила: “Смотри, он еще живой, смотрит на тебя”»

В коридоре суда появились конвоиры, сопровождающие подсудимую в наручниках. Невысокая худощавая девушка с потерянным взглядом шла, не опуская головы.

Заседание решено было провести в закрытом режиме, учитывая, что дело касается малолетнего. Журналистам разрешили присутствовать в зале суда только до начала процесса. Подсудимая не стала избегать камер и согласилась пообщаться с представителями СМИ.

«Костя собирался на работу, когда я заметила у ребенка сухую смесь у рта и сухие сопли. Он сразу вскочил и сказал: "Разбирайся как хочешь", оставив меня в беспомощном состоянии. У Айзата были полузакрытые глаза. Я изо всех сил пыталась привести его в чувство, делала искусственное дыхание. Он хотя бы издавал какие-то вздохи. Я быстро собралась, оделась, выбежала на улицу. Во дворе стояла молодая пара, я попросила их вызвать скорую. Это было в январе, мы зашли в подъезд. Я надеялась, что он еще жив, женщина успокаивала меня, говорила: "Смотри, он еще живой, смотрит на тебя". Затем приехала скорая, и я передала ребенка врачам», — поделилась Марина Каримова.

Она категорически отрицает свою вину в смерти ребенка.

«Я его не трясла и не подбрасывала. В тот момент я как мать... мне трудно об этом говорить, потому что я потеряла ребенка», — сбивчиво начала она, не закончив фразу.

«Когда брат со своей женой хотели его у меня забрать, я его не отдала»

Марина призналась, что малыш болел.

«У него были сопли, я лечила его каплями, прописанными врачом. Я заботилась о нем, старалась отдавать всю свою любовь. Когда брат с женой хотели забрать его, я не согласилась, потому что хотела сама поставить его на ноги, самостоятельно воспитать», — утверждает женщина.

На сегодняшнем заседании были допрошены свидетели, но потерпевший снова не явился. Следующее заседание перенесено на сентябрь. Если Каримову признают виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео: © Елена Фенина / «Татар-информ»