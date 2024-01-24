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Начальника КП-18 отправили под домашний арест на 2 месяца за взятку
В Приволжском суде Казани отправили под домашний арест начальника колонии-поселения №18 Азата Сафина. Его подозревают в получении взятки и вымогательстве.
По версии следствия, начальник казанской колонии обещал осужденному из Кирова хорошую характеристику для УДО. В обмен Сафин попросил взятку, которую следователи оценили в сто тысяч рублей. Но заплатили Сафину не деньгами, а мебелью, строительными материалами, бытовой техникой и прочим. Свою вину Азат Сафин полностью признал.
«Прошу суд отправить Сафина под домашний арест на 2 месяца. Запретить ему пользоваться интернетом и выходить из помещения. Сафин может угрожать свидетелям, избрание иной меры, более мягкой, чем домашний арест – невозможно», – сказал следователь.
В свою очередь адвокат попросил избрать для своего подзащитного запрет определенных действий. По его словам, у семьи Сафина нет денег на существование, кроме того, у него маленький ребенок, кредиты и беременная жена. Также адвокат сообщил, что у Азата Сафина уже есть гарантийное письмо и его готовы взять на другую работу.
О задержании начальника колонии-поселения №18 стало известно в минувшую пятницу. Задержали его сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Татарстан вместе с оперативниками УФСБ России по Татарстану.
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