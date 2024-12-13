Экс-главе Тукаевского района Фаилу Камаеву продлили домашний арест на 2 месяца

Фаил Камаев Фото: © «Татар-информ»

Набережночелнинский суд продлил домашний арест бывшему главе Тукаевского района РТ Фаилу Камаеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Камаев будет находиться под домашним арестом до 18 февраля. С ходатайством о продлении обратился старший следователь шестого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР.

«Татар-информ» рассказывал, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

Камаев был арестован, но позже вышел из СИЗО под домашний арест. Также экс-глава района заключил сделку со следствием.

В ноябре 2024 года Верховный суд Татарстана вернул материалы по иску прокурора Тукаевского района Руслана Галиева к районному совету в челнинский горсуд. Глава районного надзорного ведомства настаивает на формулировке «в связи с утратой доверия», поскольку причиной отставки Камаева стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.