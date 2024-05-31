«Опасности я не представляю»: Энгель Фаттахов попытался выбраться из СИЗО домой

Сегодня в Верховном суде Татарстана бывший вице-премьер РТ и экс-министр образования республики Энгель Фаттахов попытался обжаловать решение о своем аресте.

Преступный эпизод, в совершении которого обвиняется Фаттахов, был совершен в период с 2018 по 2020 годы. Однако об этом стало известно буквально десять дней назад. Экс-главу района задержали, провели в его доме обыски, а 22 мая доставили в суд. Тогда было принято решение о том, что чиновник может скрыться от следствия. В результате Энгеля Фаттахова отправили на два месяца в СИЗО.

Сегодня судебное заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Трансляция велась из Мензелинского СИЗО. Из-за отсутствия связи в следственном изоляторе начало заседания задержалось на два часа.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Энгелю Фаттахову 62 года. В 1983 году он начал карьеру с должности инженера-контролера. Уже в 1995 году Фаттахов стал заместителем главы администрации Сармановского района. В 1998 году он вернулся в Актанышский район, где стал главой администрации района. С 2012 по 2017 годы Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 годы он являлся главой Актанышского района РТ.

По версии следствия, в период с марта 2018 по сентябрь 2020 года Фаттахов договорился с фирмой ПСК «Спецстрой» о реконструкции своего частного дома на общую сумму 21,8 млн рублей. Взамен Фаттахов пообещал свое покровительство в заключении договоров подряда на строительство спецобъектов в районе. В деле фигурирует молодежный центр «Яшьлек» в Актаныше, который ремонтировала компания «Спецстрой».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Адвокат Шелковникова отмечает, что тяжесть преступления, в которой подозревается ее подзащитный, не является безусловным основанием для избрания столь суровой меры пресечения, а события преступления следствием не доказаны», – зачитал судья.

Адвокат Ольга Шелковникова в своей жалобе также обратила внимание на то, что Фаттахов характеризуется положительно, имеет многочисленные награды.

После этого на заседании выступил второй адвокат Фаттахова – Тахир Мансуров.

«Хотелось бы добавить, что у суда первой инстанции имелись все основания для избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Прошу изменить меру пресечения моему подзащитному на домашний арест», – отметил он.

В свою очередь представитель гособвинения заявил, что нарушений в решении Мензелинского суда не усматривает, и попросил оставить жалобу без изменения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Слово предоставили и самому Энгелю Фаттахову.

«Я полностью поддерживаю своего адвоката. Я никакой опасности не представляю. Хотелось бы более мягкой меры пресечения», – сказал обвиняемый.

Выслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату. В это время журналистам удалось пообщаться с арестованным. На вопрос о здоровье Фаттахов коротко ответил, что у него все нормально, и больше говорить с представителями СМИ не захотел.

После этого судья постановил оставить решение Мензелинского суда без изменения. Уже после заседания адвокат Тахир Мансуров поделился, что, скорее всего, будет подавать кассационную жалобу. Он также добавил, что Энгель Фаттахов свою вину не признает.