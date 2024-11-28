«Подделывала тесты по русскому языку»: в Казани экзаменатора осудили за помощь мигрантам

Вахитовский суд в Казани рассмотрел дело Гульноры Джамоловой, которая помогала мигрантам сдавать экзамен по русскому языку

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Получила гражданство РФ и начала помогать соотечественникам»

Вахитовский суд Казани за одно заседание сегодня рассмотрел уголовное дело уроженки Таджикистана Гульноры Джамоловой, признал ее виновной и вынес ей приговор за организацию незаконной миграции на территории России.

Гульнора родилась в Таджикской ССР в 1959 году, гражданство России получила в 2005-м. Несколько лет назад вышла на пенсию, до этого работала в кадровом агентстве «Персонал-партнер».

Гульнора Джамолова в начале заседания сама попросила суд рассмотреть ее дело за одно заседание в особом порядке. Государственный обвинитель Зульфия Булатова возражать не стала, и судья удовлетворил ходатайство.

Стоит напомнить, что при рассмотрении дела в особом порядке суд может назначить не более 2/3 от максимального срока наказания. Но для этого обвиняемый должен полностью признать свою вину, а это возможно только с преступлениями небольшой или средней тяжести.

«Вину полностью признаю, в особом порядке хочу рассмотреть дело. Подаю ходатайство в добровольном порядке, последствия понимаю», – сказала подсудимая.

Джамолова сообщала своим соотечественникам, в каких местах тестов по русскому языку нужно писать ответы в бланке, а в каких – нет. Недостающие ответы позже дописывала сама Фото: © Артем Житенев / РИА Новости

«Ответы она дописывала за мигрантами сама»

По версии следствия, 7 июня 2021 года между Государственным институтом русского языка имени Пушкина и организацией на улице Спартаковской в Казани был заключен договор об оказании услуг по сдаче экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Эти экзамены мигранту необходимо сдать для того, чтобы получить разрешение на работу или патент для вида на жительство.

«1 февраля 2021 года между ООО «Штаб» и ООО «Персонал-партнер» был заключен договор сотрудничества. Полномочия по проведению экзаменов были переданы ООО «Персонал-партнер», они же назначили цены за сдачу экзаменов. В начале декабря 2022 года был заключен трудовой договор с Гульнорой Джамоловой, ее приняли как специалиста в Центр лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике. Именно она проводила экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ», – рассказал гособвинитель.

Гособвинитель отметила, что у Джамоловой есть высшее образование по специальности «русский язык и литература», а также она прошла курсы повышения квалификации.

«У нее возник умысел на организацию незаконной миграции, на пребывание на территории РФ иностранных граждан, не владеющих русским языком и не имеющих знаний по истории России и основам законодательства. Она реализовала его посредством предоставления подложных сертификатов. Джамолова разработала план», – дополнила Зульфия Булатова.

Адвокат заявил, что Джамолова пожертвовала 20 тысяч рублей участникам СВО и характеризуется положительно Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Гульнара Джамолова сообщала своим соотечественникам, в каких местах тестов по русскому языку нужно писать ответы в бланке, а в каких – нет. Недостающие ответы позже дописывала сама. На экзамене по разговорному русскому иностранные специалисты заучивали ранее выданные Джамоловой фразы и таким образом успешно проходили тест под камерами. Она, по версии следствия, не раз репетировала с подопечными сдачу экзамена. Таким способом тесты успешно прошли не меньше 45 человек.

В прениях гособвинитель указала, что Джамолова сотрудничала со следствием и раскаялась, а адвокат заявил, что она пожертвовала 20 тысяч рублей участникам СВО и характеризуется положительно. К слову, за помощь бойцам ей даже выдали чек, который она через адвоката предоставила суду.

«Уважаемый суд, я полностью признаю вину и раскаиваюсь, прошу меня строго не наказывать», – сказала Гульнора Джамолова.

Учитывая возраст, помощь следствию, состояние здоровья и рассмотрение в особом порядке, суд приговорил ее к условному сроку на полтора года с испытательным сроком еще на два года.