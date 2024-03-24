Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования родным погибших при теракте

Эдмунд Шклярский — лидер группы «Пикник», которая должна была выступать в подвергшемся нападению террористов подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», выразил соболезнования родственникам погибших. Он разместил видео на странице коллектива в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной).

«Дорогие друзья! Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто, не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам [погибших]», — заявил музыкант.

«Единственное, что можно, надеяться на какое-то успокоение. Опять же говорю, слов таких, которые могли бы воскресить или как-то утешить, еще не найдено. Еще не придуманы такие слова», — подчеркнул при этом Шклярский.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Видео: социальные сети.