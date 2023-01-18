Глава Минздрава РТ: «Роста смертности не допустить, новые медцентры построить»

Какие новые медицинские учреждения появятся в этом году в Татарстане, что нужно делать, чтобы росла не смертность, а рождаемость, как убедить татарстанцев проходить диспансеризацию и из-за каких болезеней в прошлом году умирали чаще всего? Об итогах работы системы здравоохранения в прошлом году и планах на наступивший говорили сегодня на коллегии.

Рустам Минниханов вместе с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко торжественно заселили соципотечный дом

Фото: president.tatarstan.ru

Медикам – квартиры, больницам – машины

Итоговая коллегия Министерства здравоохранения Татарстана началась с приятных подарков – Президент РТ Рустам Минниханов вместе с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко торжественно заселили соципотечный дом – 96 семей медицинских работников заехали в благоустроенные квартиры в микрорайоне М-14, а 18 больницам и поликлиникам республики подарили 24 медицинских автомобиля. Из них 17 автомобилей скорой помощи, пять легковых авто «Лада Гранта», один микроавтобус «Газель Некст» и целая мобильная поликлиника на базе «КАМАЗа».

«В прошлом году системе здравоохранения Татарстана были выделены значительные ресурсы – в общем объеме 104 млрд рублей», – отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил достижения медиков в работе по пересадке органов. В прошлом году в Татарстане выполнили в 1,8 раза больше операций, чем в 2021. Всего в 2022 году выполнили 147 трансплантаций: 55 раз пересадили печень, 84 раза – почки и восемь раз пациентам трансплантировали сердце.

«Мы поддерживаем проект строительства центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии на базе Республиканской клинической больницы», – отметил он.

А главным достижением республики Президент назвал снижение показателя общей смертности.

Рустам Минниханов главным достижением республики назвал снижение показателя общей смертности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Последствия пандемии преодолели»

Татарстан за прошлый год преодолел пандемию и смог уменьшить показатели смертности, а также увеличить уровень средней продолжительности жизни жителей республики.

«В 2022 году нам удалось преодолеть последствия пандемии и сократить смертность населения. Показатель общей смертности снизился на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 11,5 случая на тысячу населения», – отметил в своем выступлении министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В рейтинге субъектов России Татарстан занимает 16 место, в Приволжском федеральном округе мы первые, констатировал Марат Садыков.

«Главным положительным результатом деятельности системы здравоохранения в прошлом году стал рост продолжительности жизни населения республики на 3,3 года», – привел данные статистики глава республиканского Минздрава.

Ожидаемая продолжительность жизни в республике составила чуть больше 74 лет, по всей России этот показатель составляет 72 года. В рейтинге ПФО республика также занимает первое место.

Министр напомнил, что к 2030 году планируется достичь уровня продолжительности жизни не ниже 78 лет.

«Covid-19 в структуре причин смертности переместился со второго на шестое место», – констатировал министр здравоохранения.

Садыков добавил, что в республике по итогам года на 7,9% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 2,1% реже погибали от онкологических заболеваний, на 42,4% меньше – от болезней органов дыхания и от болезней органов пищеварения на 8,1%.

Марат Садыков: «Главным врачам этих районов необходимо в короткие сроки внести изменения в планы по снижению смертности и принять дополнительные меры по улучшению ситуации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где в РТ самая высокая смертность?

Марат Садыков сообщил, что показатели общей смертности выше среднереспубликанских в 36 районах республики. Критический максимум зафиксирован в Кайбицком, Новошешминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском и Апастовском районах, по словам Марата Садыкова.

«Главным врачам этих районов необходимо в короткие сроки внести изменения в планы по снижению смертности и принять дополнительные меры по улучшению ситуации. Подробные методические рекомендации разработаны Минздравом России и направлены в ваш адрес», – добавил глава Минздрава РТ.

Самый низкий уровень смертности достигнут в Пестречинском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

Чаще всего мужчины умирают из-за болезней системы кровообращения и внешних причин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мужчины в РТ чаще умирают в 30-60 лет

По сравнению с 2021 годом в прошлом году показатель смертности трудоспособного населения в Татарстане снизился на 11,8%.

«Анализируя структуру смертности по полу и возрасту, должен отметить, что мужчин больше умирает именно в трудоспособном возрасте: от 30 до 60 лет», – подчеркнул глава Минздрава РТ.

Чаще всего мужчины умирают из-за болезней системы кровообращения и внешних причин.

Всего 2022 год забрал более девяти тысяч татарстанцев трудоспособного возраста, что составило 22% от всех умерших: «Только вдумайтесь в эти цифры», – добавил Марат Садыков.

В Татарстане продолжает снижаться младенческая смертность Фото: © «Татар-информ»

«В 20 районах Татарстана младенческих смертей не было»

Марат Садыков отметил, что в Татарстане продолжает снижаться младенческая смертность.

«Если в 2021 году была отмечена успешная работа по снижению младенческой смертности до четырех промиллей, то по итогам 2022 года мы преодолели исторический минимум – показатель младенческой смертности достиг уровня 3,3 промилли», – заявил министр.

В рейтинге субъектов России Татарстан занимает восьмое место, средний российский уровень при этом 4,4 промилли.

«Факт того, что по итогам 2022 года в 20 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность, свидетельствует о том, что у нас есть резервы по снижению этого показателя», – добавил Садыков.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РТ Елена Игнашина в своем выступлении рассказала, что за последние 20 лет младенческую смертность удалось снизить в 3,5 раза.

В пошлом году чаще всего новорожденные погибали в Заинском, Аксубаевском и Атнинском районах.

Елена Игнашина в своем выступлении рассказала, что за последние 20 лет младенческую смертность удалось снизить в 3,5 раза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый четвертый ребенок погиб в результате ЧП»

По словам Елены Игнашиной, все чаще дети погибают из-за внешних причин: ДТП, отравлений, тонут, погибают в пожарах и в результате других ЧП.

«Каждый четвертый ребенок погиб практически здоровым», – подчеркнула она.

Антилидерами по этому показателю стали Бугульминский район и Набережные Челны.

«Рождаемость падает»

В Татарстане сохраняется убыль населения, констатировал на итоговой коллегии министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Тенденция к снижению рождаемости также остается, в 2022 году показатель рождаемости составил 9,4 случая на тысячу жителей.

«В 2022 году родилось на четыре тысячи меньше, чем в предыдущем году», – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РТ Елена Игнашина.

«Если в рейтинге Приволжского федерального округа мы сохранили первое место, то среди субъектов России мы занимаем только тридцатое место», – отметил глава республиканского Минздрава.

В 2022 году в Татарстане оснастили семь сосудистых центров Фото: © «Татар-информ»

В Чистополе появится свой сосудистый центр

В 2022 году в Татарстане оснастили семь сосудистых центров: в Арске, Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, казанской больнице №18 и №12, а также Госпитале ветеранов войн Казани.

Уже ввели в эксплуатацию 380 единиц медицинского оборудования. Это позволяет увеличить объем рентгенэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые спасают жизни.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, в текущем году мы планируем открыть еще один сосудистый центр на базе Чистопольской ЦРБ. Такой центр для жителей города и семи районов расположен в Казани. Транспортировка занимает до 3,5 часов. Создание центра позволит сократить это время до 30 минут», – обратился с предложением Садыков.

В Татарстане также продолжили бесплатное лекарственное обеспечение тех, кто перенес сосудистые катастрофы и кому были сделаны операции.

«Безусловно, все это дает результаты, нам удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения на 7,9%. Но резервы еще есть», – заметил он.

Виктор Фисенко подчеркнул, что в Татарстане активно помогают врачам и медицинским сестрам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – лидер по привлечению медиков на работу

В Татарстане продолжают реализовывать национальный проект «Здравоохранение», благодаря одному из проектов удалось привлечь медиков на работу в республику.

По итогам года число медицинских работников благодаря программе увеличилось: удалось привлечь 72 врача и 244 медсестры.

Марат Садыков добавил, что по итогам 2022 года все восемь региональных проектов успешно завершили, достигли всех плановых значений по всем показателям.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко подчеркнул, что в Татарстане активно помогают врачам и медицинским сестрам.

«Я бы хотел сказать слова благодарности, Рустам Нургалиевич, лично вам за те меры социальной поддержки, которые реализуются в республике. Вы – один из тех регионов, где их палитра крайне разнообразна. Это одна из лучших практик Российской Федерации иметь такое разнообразие мер социальной поддержки и их реализовывать», – заметил он.

По словам Фисенко, это приводит к тому, что в поликлиниках и больницах растет число врачей и медицинских сестер.

«Мы будем способствовать тиражированию ваших практик в другие субъекты Российской Федерации», – добавил замминистра.

Он поделился, что каждый год видит улучшения, которые происходят в здравоохранении республики.

«Вы планируете – вы реализуете. Это касается ремонта, открытия новых объектов, поставки оборудования и автомобилей. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо Минздраву республики Татарстан за то, что реализуете их своевременно», – добавил он.

«Оставьте "Таттехмедфарм" единственным поставщиком лекарств»

После 1 июля 2023 года может оказаться затруднительно централизованно обеспечивать государственные медучреждения товарами медицинского назначения через «Таттехмедфарм», рассказал Садыков.

Минздрав Татарстана совместно с депутатами Государственной Думы от республики прорабатывали вопрос о сохранении действующего порядка лекарственного обеспечения больниц и поликлиник.

«В первом чтении был принят законопроект о сохранении ГУП "Таттехмедфарм" единственным поставщиком. Эффективность этой системы доказала пандемия и специальная военная операция. Просим вас, уважаемый Виктор Сергеевич, поддержать нас в данном вопросе», – отметил Марат Садыков.

Где хуже всего ходят на медосмотры и сколько раз летал вертолет?

В прошлом году были запланированы 156 вылетов вертолета санитарной авиации, однако в конечном итоге были выполнены 168 вылетов, эвакуировали 166 пациентов.

По проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в прошлом году провели более 25 миллионов амбулаторных приемов пациентов.

«В прошедшем году на реализацию регионального проекта выделено более 400 миллионов рублей, а именно на профилактические осмотры и обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации», – отметил Марат Садыков.

Профилактические осмотры и диспансеризацию прошли около двух миллионов татарстанцев.

Чаще всего проверяли свое здоровье жители Актанышского, Новошешминского, Камско-Устьинского, Тукаевского, Сармановского, Атнинского и Тюлячинского районов.

А в Кукморском, Заинском и Зеленодольском районах плановые показатели по диспансеризации взрослого населения, по словам министра, выполнили лишь наполовину.

Купили новую мобильную поликлинику для жителей районов Татарстана

За прошлый год специалисты четырех мобильных поликлиник осмотрели более 28 тысяч жителей 118 населенных пунктов в 23 районах республики, почти у трех тысяч из них впервые обнаружили заболевания.

«В этом году закуплен еще один мобильный комплекс, который вы все видели на выставке. Разрешите поблагодарить руководство республики и лично Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за принятое решение», – отметил министр здравоохранения.

Минниханов напомнил, что одна из поликлиник на колесах работала на новых присоединенных российских территориях, обследуя там местных жителей.

В наступившем году Марат Садыков предложил совместно с администрациями районов организовать работу мобильных поликлиник и в приютах, интернатах для детей и взрослых, домах престарелых и других учреждениях социальной защиты. Министр подчеркнул, что постояльцы этих учреждений, как никто другой, нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Наши педиатры осмотрели в ЛНР четыре тысячи детей

Специальная военная операция на Украине коснулась в прошлом году и сферы здравоохранения республики. Глава минздрава РТ напомнил, что медики из РКБ и седьмой городской больницы Казани выезжали в присоединенные республики и оказывали местным жителям медицинскую помощь.

«И сегодня бригада татарстанских педиатров работает в Луганской народной республике. Уже более четырех тысяч детей прошли профилактические осмотры, им даны рекомендации», – добавил он.

По его словам, РТ первой среди субъектов России направила группу специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы для оказания практической и методической помощи коллегам Донецкой Народной Республики.

Садыков о совместной научной работе с вузами: «Не дорабатываем»

В этом году зарабоатет новый федеральный проект «Медицинская наука для человека», который поможет внедрять в клиническую практику инновационные лекарственные препараты, медицинские изделия, технологии, оборудование.

«Должен отметить, что пока вместе с вузами и особенно с КГМА мы не дорабатываем в этом вопросе. Мы должны совместно выработать стартегию работы на период до 2030 года», – отметил Марат Садыков.

«Главная цель на 2023-й – не допустить роста смертности»

Завершая свое выступление на итоговой коллегии, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков поделился главными планами на наступивший год.

«Главная цель на 2023 год – не допустить роста смертности населения путем обеспечения граждан доступной бесплатной и качественной медицинской помощью», – отметил глава Минздрава РТ.

Превыше всего, по его словам, должны стоять нужды пациента, а главенствовать в сфере здравоохранения –некоммерческие принципы деятельности, также важно развивать инновационные технологии, а кадры непрерывно обучать. Это основные приоритеты для работы в новом году, подчеркнул Садыков.