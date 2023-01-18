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Ру Тат
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Здоровье
18 января 2023  11:18
Эвелина Киселёва

Мужчины в Татарстане чаще умирают в возрасте от 30 до 60 лет

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По сравнению с 2021 годом в прошлом году показатель смертности трудоспособного населения в Татарстане снизился на 11,8%. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«Анализируя структуру смертности по полу и возрасту, должен отметить, что мужчин больше умирает именно в трудоспособных возрастах от 30 до 60 лет», – подчеркнул глава Минздрава РТ.

Чаще всего мужчины умирают из-за болезней системы кровообращения и внешних причин.

Всего 2022 год забрал более девяти тысяч татарстанцев трудоспособного возраста, что составило 22% от всех умерших.

«Только вдумайтесь в эти цифры», – добавил Марат Садыков.

#коллегия минздрава рт
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