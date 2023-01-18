В прошлом году смертность населения в Татарстане сократилась на четверть

Татарстан за прошлый год преодолел тяготы пандемии и смог уменьшить показатели смертности, а также увеличить уровень средней продолжительности жизни жителей. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«В 2022 году нам удалось преодолеть последствия пандемии и сократить смертность населения. Показатель общей смертности снизился на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 11,5 случаев на тысячу населения», – отметил он.

В рейтинге субъектов России Татарстан занимает 16 место, в Приволжском федеральном округе – мы первые, констатировал Марат Садыков.

«Главным положительным результатом деятельности здравоохранения в отчетном году стал рост продолжительности жизни населения республики на 3,3 года», – привел данные статистики глава республиканского Минздрава.

Ожидаемая продолжительность жизни в республике составила чуть больше 74 лет, по всей России этот показатель составляет 72 года. В рейтинге ПФО республика также занимает первое место.

Министр напомнил, что к 2030 году планируется достигнуть уровня продолжительности жизни не ниже 78 лет.