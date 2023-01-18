Более 4 тысяч детей в ЛНР приняли татарстанские педиатры

Непростая политическая обстановка коснулась в прошлом году и сферы здравоохранения республики. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Он напомнил, что медики из РКБ и седьмой городской больницы Казани выезжали в новые присоединенные республики и оказывали местным жителям медицинскую помощь.

«И сегодня бригада татарстанских педиатров работает в Луганской народной республике. Уже более четырех тысяч детей прошли профилактические осмотры, им даны рекомендации», – добавил он.