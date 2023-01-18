Татарстан за прошедший год привлек на работу 72 врачей

В Татарстане продолжают реализовывать национальный проект «Здравоохранение», благодаря одному из проектов удалось привлечь медиков на работу в республику. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

По итогам года число медицинских работников благодаря программе увеличилось: удалось привлечь 72 врача и 244 средних медицинских работника.

Марат Садыков добавил, что по итогам 2022 года все восемь региональных проектов успешно завершили, достигли всех плановых значений по всем показателям.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.