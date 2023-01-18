Рустам Минниханов дал старт заселению казанских медработников в новый дом по соципотеке

Фото: пресс-служба Президента РТ

В казанском микрорайоне М-14 состоялась торжественная церемония заселения нового дома, построенного по республиканской программе социальной ипотеки. Значительную часть новоселов составили работники медицинских организаций, перед официальным стартом заселения врачей поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня 96 семей медицинских работников получат по программе социальной ипотеки благоустроенные квартиры. Считаю, что это очень важный и нужный процесс. Потому что медицинские работники – это люди, которые сохраняют жизни наших граждан. Каждый из нас обращается к вам», – обратился к участникам торжества Рустам Минниханов.

Руководитель республики пожелал новоселам, чтобы жизнь в новых квартирах приносила им счастье.

«Чтобы дети, гости, родные и близкие люди приезжали к вам сюда, и вы радовались жизни в своем новом, комфортном доме. Географическая доступность и расположение домов очень хорошие», – резюмировал Президент Татарстана.

Его слова дополнил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он подчеркнул, что такая работа очень важна, поскольку является практическим воплощением стратегии повышения привлекательности медицинских профессий.

«Это те действия, которые направлены на повышение престижа медицинских работников. Ведь довольный медработник – это всегда качественно оказанная медицинская помощь. То, что делают власти Татарстана в плане мер социальной поддержки медицинских работников – это очень достойный опыт, который мы будем рекомендовать к тиражированию в других регионах», – отметил Виктор Фисенко, выразив уверенность в дальнейшем продолжении позитивного опыта республики в этом направлении.

К присутствующим также обратилась одна из непосредственных участников новоселья – врач-невролог ДРКБ Лилия Фатихова, которой вместе с семьей предстоит заселение в новую квартиру площадью 84 квадратных метра.

«Благодарим республику и Госжилфонд при Президенте РТ за то, что у нас есть такая возможность для получения льготного жилья», – отметила врач.

Заселяемый многоквартирный дом был построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках программы социальной ипотеки. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова преимущество выбора квартир в нем имели учителя и врачи Казани. В новостройке 18 жилых этажей, три подъезда, общая площадь квартир составляет 14,7 тыс. квадратных метров.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Фото: пресс-служба Президента РТ

