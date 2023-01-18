Младенческая смертность в Татарстане снизилась до исторического минимума

В Татарстане продолжает снижаться младенческая смертность. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Если в 2021 году была отмечена успешная работа по снижению младенческой смертности до четырех промиллей, то по итогам 2022 года мы преодолели исторический минимум – показатель младенческой смертности достиг уровня 3,3 промиллей», – заявил министр.

В рейтинге субъектов России Татарстан занимает восьмое место, средний российский уровень при этом 4,4 промиллей.

«Факт того, что по итогам 2022 года в 20 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность, свидетельствует о том, что у нас есть резервы по снижению этого показателя», – добавил Садыков.