Татарстан купил еще одну мобильную поликлинику для выезда в районы

За прошлый год специалисты четырех мобильных поликлиник осмотрели более 28 тысяч жителей 118 населенных пунктов в 23 районах республики, почти у трех тысяч из них впервые нашли заболевания. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«В этом году закуплен еще один мобильный комплекс, который вы все видели на выставке. Разрешите поблагодарить руководство республики и лично Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за принятое решение», – отметил он.

В наступившем году Марат Садыков предложил совместно с администрациями районов организовать работу мобильных поликлиник в приютах, интернатах для детей и взрослых, домах престарелых и других учреждениях социальной защиты. Министр подчеркнул, что постояльцы этих учреждений как никто нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.