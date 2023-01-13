Утром обследовал детей, вечером спасал бойцов: детский хирург из РТ о поездке в Лисичанск

Один детский врач на весь город – месяц в Лисичанске провел детский хирург из Альметьевска. Кирилл Булатов рассказал «Татар-информу», с какими детскими проблемами ему пришлось столкнуться, какие они – дети Донбасса, которые даже не реагируют на звуки взрывов, какая помощь им нужна и почему он хочет вернуться в Лисичанск.

Первый день в городе, вспоминает врач, был для него шокирующим. До того момента он никогда такого не видел

Фото: из личного архива Кирилла Булатова

« Сильный хлопок, мы подпрыгнули, а дети даже головы не повернули»

Заведующий детским хирургическим отделением альметьевской детской больницы с перинатальным центром Кирилл Булатов поехал в Лисичанск добровольцем в конце ноября вместе с гуманитарным грузом общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Я наблюдал за этим городом, особенно после того, как он перешел под шефство Республики Татарстан, туда отправились наши ребята, не медики, а просто те, кто хотел там работать. И через них и добровольцев я узнал, что на тот момент в городе отсутствовали детские врачи, а там находилось от двух до двух с половиной тысяч ребят», – рассказал он «Татар-информу».

Разговоры о поездке с женой Кирилл Булатов начал издалека. Супруга прошла путь от полного несогласия с рискованным решением мужа до осознания ситуации, понимания и поддержки его в стремлении поехать в ЛНР.

Первый день в городе, вспоминает врач, был для него шокирующим. До того момента он никогда такого не видел: разрушенные здания, неработающие коммуникации, пустынные улицы, лишь около центров гуманитарной помощи можно встретить местных жителей. И, конечно, постоянный звук разрывающихся и прилетающих снарядов.

«В первый же день, когда мы с координатором движения “Ярдәм янәшә!” Тимуром Сафиным приехали, сидим на лавочке, ждем, пока фуры разгрузятся, чтобы Тимур назад уехал. Был очень сильный хлопок. Мы с Тимуром подпрыгнули, а дети как шли, так и шли, даже голову в сторону взрыва не повернули. Они настолько привыкли, что говорят: “А, это отлет, это наши”», – рассказал доктор.

Со временем врач и сам начал различать шум артиллерии: какие снаряды пускают наши, а какие прилетают с вражеской стороны. К этим звукам волей-неволей со временем привыкаешь, признается хирург. Один из снарядов разорвался в трехстах метрах от него, пришлось упасть на землю, это было страшно, вспоминает врач, а если прилет в километре, то никакого волнения, говорит, уже нет.

На следующий день Булатов познакомился с медицинским коллективом – с главным врачом и специалистами. Со всеми, кто остался в Лисичанске, помогать людям Фото: из личного архива Кирилла Булатова

«Они могли бы уехать в менее опасное место, но продолжают спасать земляков»

На следующий день Булатов познакомился с медицинским коллективом: с главным врачом и специалистами. Со всеми, кто остался в Лисичанске, помогать людям.

«Это повлияло на меня с позитивной стороны. Я увидел, что люди настолько преданы своему делу и не только выполняют какие-то медицинские обязанности, а отвечают за все. Следят за тем, чтобы пожарная машина привезла воду, чтобы заправили генераторы. Помимо своих прямых обязанностей они выполняют широкий спектр работ», – отметил он.

Кирилл Булатов восхитился выдержкой коллег. Несмотря на то, что могли бы переехать в любое место и их бы с удовольствием приняли в любую больницу или поликлинику, остались дома – в Лисичанске. И продолжают помогать взрослым и детям.

«Нам удавалось вывезти группу детишек тихонечко-тихонечко и там проводить узкий осмотр» Фото: из личного архива Кирилла Булатова

Психологические и неврологические отклонения у детей – отголоски войны

Началась работа, детей принимали с различными проблемами. За свою командировку, которая продлилась чуть больше месяца, хирург успел обследовать 1,2 тысячи ребят, примерно по 80-100 маленьких пациентов в день. По словам доктора, поток был довольно большой.

Некоторых ребят направляли в Луганск, там работали порядка двадцати татарстанских детских врачей узких специальностей.

«Нам удавалось вывезти группу детишек тихонечко-тихонечко и там проводить узкий осмотр. Отобрали около сорока детей, которым нужно обязательно стационарное лечение, которых надо вывозить в Россию и оказывать им помощь более серьезно», – сказал он.

В основном у детей наблюдали психологические, психиатрические и неврологические отклонения – судорожные синдромы, эпилептические припадки.

«Это следствие постоянных обстрелов, все-таки это не может не бить по психике и нервной системе в целом. И последствия налицо, конечно», – отметил Кирилл Булатов.

Съездил хирург вместе с местными коллегами и в две близлежащие деревни, которые относятся к лисичанской агломерации. Они в 20 километрах от центра города в сторону передовой, аккуратно доехали до населенного пункта, обследовали там 180 ребят, несмотря на близость к линии фронта.

Кирилл Булатов признается, что теперь он сам знает, кто такие и какие они – дети войны… взрослые не по годам Фото: из личного архива Кирилла Булатова

«Когда нацики тут стояли, хуже было»

На прием к хирургу пришел парень, по развитой мускулатуре было понятно, что спортсмен. Действительно, выяснилось, что мальчик занимался плаванием.

«Я говорю: “Вот ничего, сейчас лето наступит, пойдешь на речку“, – у них там протекает Северский Донец, – „будешь там плавать, купаться”. А он мне: “Ну да, конечно, пойду, вот только когда ее разминируют. Мы туда сейчас не ходим”», – рассказывает доктор.

Еще один мальчик одиннадцати лет, по словам врача, с очень мудрыми глазами и осознанным видом, на вопрос: «Как ты?» ответил: «Да ничего, нормально. Когда нацики тут стояли, хуже было».

Кирилл Булатов признается, что теперь он сам знает, кто такие и какие они – дети войны… взрослые не по годам.

Опухоль нашли слишком поздно…

Запомнился хирургу один из местных мальчишек. В связи с военным положением к врачам он давно не обращался. Мальчик попал к хирургу уже в тяжелом состоянии.

«Я на него посмотрел, сразу предположил, что где-то сидит злокачественная опухоль. Предположительно рак. Он весь истощенный, видно, что взгляд потухший, сухая кожа. Ему сделали УЗИ, нашли объемное образование в животе», – рассказал врач.

Собрали целый консилиум, чтобы решить, как максимально быстро помочь мальчику. К сожалению, было ясно, что опухоль неоперабельна. Просить направление в Ростов-на-Дону или Москву очень долго, а действовать надо прямо здесь и сейчас. Врачи связались с Луганском, экстренно на скорой его вывезли в столицу ЛНР.

«Когда мы обсуждали график работы, меня предупредили, что после полудня люди особо на улицу не выходят, прием будет до этого времени» Фото: из личного архива Кирилла Булатова

«В госпитале к нашим бойцам относятся как к родным»

Но Булатов работал не только с детьми.

«Когда мы обсуждали график работы, меня предупредили, что после полудня люди особо на улицу не выходят, прием будет до этого времени. Я спросил: “Что я буду тогда делать после, отправьте меня в госпиталь”», – рассказал он.

Просьбу альметьевского врача услышали, познакомили его с полковником, командиром медицинского батальона – главным врачом госпиталя.

«Пять лет своей карьеры я проработал со взрослыми, азы взрослой хирургии я знаю. А рана – она что детская, что взрослая, примерно одинаковая», – отметил он.

По словам доктора, работы было очень много – чаще всего у наших бойцов были огнестрельные и осколочные ранения.

«Поверьте, что все врачи, которые были в военном госпитале, к этим ребятам относились с такой же любовью, как к детям. Установились настоящие дружеские отношения. В госпитале только и слышалось: “Терпи, друг, сейчас все будет. Потерпи, дорогой, ты – молодец”», – рассказал врач.

Для хирургов сложные операции – обычная работа, поэтому психологически сложно не было, признается доктор.

Месяц, казалось бы, срок небольшой, но в таких условиях, в которых сегодня живет Лисичанск, месяц – это огромный путь, во время которого можно помочь тем, кто очень нуждается Фото: из личного архива Кирилла Булатова

Парень телом накрыл гранату и выжил

Запомнился врачу боец, который накрыл собой гранату. Травмы были тяжелейшие, но он выжил. Его спас бронежилет, он уберег его даже от инвалидности.

Пару дней парень провел в городе, долечиваться его отправили в столицу ЛНР. Но на врача этот смелый малый произвел большое впечатление.

Каждый день Булатов помогал военным хирургам после полудня и до самого вечера, дежурил в госпитале и ночами.

Физически дети здоровы, но психологически зажаты

Как ни удивительно, говорит врач, многие дети Лисичанска физически здоровее многих российских сверстников. По словам врача, у них нет излишеств в питании, они не едят фастфуд, полуфабрикаты. У многих свои небольшие хозяйства, там держат кур. Главное развлечение ребят – побегать на улице, повисеть на турниках, поиграть на детской площадке, ведь там нет возможности посидеть в компьютере, да и телефоны все без интернета.

«Физически эти дети здоровы, но психологически очень зажаты. Это в глаза бросается. Я прямо провел такое сравнение, ранее вывозили 207 местных детей в Татарстан, там их обследовали, они в лагере играли. Их сразу видно. У них глаза горят, они более улыбчивые и доверчивые, чем те, кто не был там, где тепло, светло и хорошо, где им рады, им улыбаются, с ними играют и вкусно кормят», – рассказал он.

За месяц в Лисичанске хирург своими глазами увидел, как отодвигается от города линия соприкосновения войск Фото: из личного архива Кирилла Булатова

За месяц линия соприкосновения заметно отодвинулась от города

Раньше в городе работала детская больница. По словам хирурга, она была очень хорошей, но серьезно пострадала во время обстрелов. Сейчас силами Татарстана ее восстанавливают: пока меняют крышу, вставляют окна.

«Очень-очень все надеются, что в скором времени откроется круглосуточный детский стационар, потому что там он очень необходим», – отметил хирург.

Месяц, казалось бы, срок небольшой, но в таких условиях, в которых сегодня живет Лисичанск, месяц – это огромный путь, во время которого можно помочь тем, кто очень нуждается.

«Мамочки очень благодарны были. Бывало, что на улице встречали, здоровались, какие-то вкусняшки передавали. В целом было все позитивно, все очень благодарны, и руководство больницы за то, что приехал поработал», – рассказал Булатов.

За месяц в Лисичанске, хирург своими глазами увидел, как отодвигается от города линия соприкосновения войск.

«Это радует всех, потому что количество обстрелов напрямую зависит от этого. Обстрелы были ежедневные», – рассказал Кирилл Булатов.

Заметил он, что за месяц газ подвели во многие дома и постепенно начали подавать воду. 30 декабря мужчина вернулся домой, 2 января уже вышел на работу.

«Пока вливаюсь в работу, тяжеловато – контраст большой. Но ничего, немного привыкаю к гражданской жизни», – рассказал Булатов.

Доктор готов поехать в Лисичанск еще раз. Главное, чтобы супруга и руководство альметьевской больницы дали ему зеленый свет. Кирилл Булатов мечтает своими глазами увидеть открытие восстановленной детской больницы города.

«Открыли бы стационар, я бы вернулся домой со спокойной душой», – поделился альметьевский врач.