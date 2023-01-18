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Здоровье
18 января 2023  10:38
Эвелина Киселёва

Covid-19 стал лишь шестой из причин смерти жителей Татарстана

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В Татарстане за прошлый год почти наполовину снизилась смертность от болезней органов дыхания. Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«Covid-19 в структуре причин смертности переместился со второго на шестое место», – констатировал он.

Садыков добавил, что в республике по итогам года на 7,9% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 2,1% реже погибали из-за онкологических заболеваний, на 42,4% меньше от болезней органов дыхания и из-за болезней органов пищеварения на 8,1%.

#коллегия минздрава рт
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