Министр здравоохранения РТ назвал районы с самой высокой смертностью

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Татарстана его глава Марат Садыков сообщил, в каких районах республики смертность в 2022 году была очень высокой.

Министр перечислил, что показатели общей смертности выше среднереспубликанских в 36 муниципальных районах. Критический максимум зафиксирован в Кайбицком, Новошешминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском и Апастовском районах, по словам Марата Садыкова.

«Главным врачам этих районов необходимо в короткие сроки внести изменения в планы по снижению смертности и принять дополнительные меры по улучшению ситуации. Подробные методические рекомендации разработаны Минздравом России и направлены в ваш адрес», – добавил он.

При этом самый низкий уровень смертности достигнут в Пестречинском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.