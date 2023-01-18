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Ру Тат
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Здоровье
18 января 2023  10:56
Эвелина Киселёва

Министр здравоохранения РТ назвал районы с самой высокой смертностью

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На итоговой коллегии Министерства здравоохранения Татарстана его глава Марат Садыков сообщил, в каких районах республики смертность в 2022 году была очень высокой.

Министр перечислил, что показатели общей смертности выше среднереспубликанских в 36 муниципальных районах. Критический максимум зафиксирован в Кайбицком, Новошешминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском и Апастовском районах, по словам Марата Садыкова.

«Главным врачам этих районов необходимо в короткие сроки внести изменения в планы по снижению смертности и принять дополнительные меры по улучшению ситуации. Подробные методические рекомендации разработаны Минздравом России и направлены в ваш адрес», – добавил он.

При этом самый низкий уровень смертности достигнут в Пестречинском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

#уровень смертности #коллегия минздрава рт
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