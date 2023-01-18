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Здоровье
18 января 2023  14:43
Эвелина Киселёва

Садыков попросил Минздрав РФ оставить «Таттехмедфарм» единственным поставщиком лекарств

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После 1 июля 2023 года может оказаться затруднительным вопрос централизованного обеспечения государственных медучреждений товарами медицинского назначения через «Таттехмедфарм». Об этом на итоговой коллегии рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Минздрав Татарстана совместно с депутатами Государственной Думы от республики прорабатывали вопрос о сохранении действующего порядка лекарственного обеспечения больниц и поликлиник.

«В первом чтении был принят законопроект о сохранении ГУП "Таттехмедфарм" единственным поставщиком. Эффективность этой системы доказала пандемия и специальная военная операция. Просим вас, уважаемый Виктор Сергеевич [первый замминистра здравоохранения России], поддержать нас в данном вопросе», – отметил Марат Садыков.

#коллегия минздрава рт
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