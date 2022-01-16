За время беспорядков в Алма-Ате похищено более 1,3 тыс. единиц оружия

С начала массовых беспорядков в Алма-Ате их участники захватили свыше 1,3 тыс. единиц оружия. Об этом в телевизионном выступлении заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия», — говорится в сообщении.

В начале января жители Жанаозена и Актау вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Правительство и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После обострения ситуации Токаев лично возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам стран ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на данную просьбу, и в скором времени в республику были направлены миротворцы из стран ОДКБ.

Онлайн-конференция руководителей стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности для обсуждения ситуации в Казахстане прошла 10 января. На сессии Токаев заявил, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. Он также выразил благодарность главам стран ОДКБ за помощь во время беспорядков в Казахстане, отметив, что был с российским коллегой Владимиром Путиным «на постоянной связи с первых дней террористической атаки» на республику.

11 января Токаев утвердил новый состав Кабмина страны, а также назначил нового Премьер-министра.

13 января главы МИД стран ОДКБ приняли решение о выводе миротворческого контингента из Казахстана.