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Ру Тат
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Политика
10 января 2022  11:18

Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота

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Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота — подготовка к ним шла продолжительное время. Об этом на внеочередном заседании стран — членов ОДКБ заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что волна массовых беспорядков в республике возникла «как по единой команде» — бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. 

Токаев также заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, включая иностранных боевиков. По его словам, террористы действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Президент Казахстана заявил, что конституционный порядок в стране восстановлен. Глава государства 11 января внесет предложения по новому составу Правительства.

#казахстан
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