Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота

Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота — подготовка к ним шла продолжительное время. Об этом на внеочередном заседании стран — членов ОДКБ заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что волна массовых беспорядков в республике возникла «как по единой команде» — бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.

Токаев также заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане, включая иностранных боевиков. По его словам, террористы действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Президент Казахстана заявил, что конституционный порядок в стране восстановлен. Глава государства 11 января внесет предложения по новому составу Правительства.