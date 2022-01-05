Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

На всей территории Казахстана власти страны ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Эта мера предполагает запрет проводить митинги и другие массовые собрания. Также вводится комендантский час, который действует с 23.00 до 7.00. Кроме того, предусмотрено ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов, уточняет радио Sputnik.

В столице страны Нур-Султане к президентскому дворцу стянуты дополнительные подразделения полиции. Около здания «дежурят более сотни правоохранителей в полной боевой экипировке», отмечает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями. В стране полностью отключили интернет.

Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Старая столица Казахстана Алма-Ата фактически перешла под контроль протестующих.