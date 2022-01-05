Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в борьбе с «террористической угрозой».

«Обращение к партнерам [по] ОДКБ считаю уместным и своевременным», — приводит слова руководителя Казахстана РИА Новости.

Во время публичного совещания Токаев назвал действующую в Алма-Ате радикальную часть протестующих «террористическими бандами». В разворачивающихся событиях он увидел проявление внешней агрессии.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности помимо Казахстана входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.