Президент Казахстана Токаев подписал указ об отставке правительства

На фоне массовых протестов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписал указ об отставке правительства республики, утром в среду, 5 января. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства», — сказано в документе.

Обязанности премьера временно будут возложены на первого вице-президента Алихана Смаилова.

Члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие.