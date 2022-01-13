Министры стран ОДКБ решили, что из Казахстана выведут миротворческий контингент

Совместное решение о возвращении воинских контингентов из Казахстана подписали министры обороны стран — участниц ОДКБ. Об этом сообщили в секретариате организации, передает Интерфакс.

В Организации Договора о коллективной безопасности заявили, что главы оборонных ведомств подписали совместное решение на заседании Совета министров обороны о выводе миротворцев из Казахстана.

Отмечается, что на заседании министры обсудили результаты миротворческой операции в республике, «а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы».

В заседании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министры обороны РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков также присутствовали на заседании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней.