Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с сегодняшнего дня возглавил Совет безопасности страны и пообещал действовать «максимально жестко». Он заявил об этом в своем обращении к нации.

«<…> как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — подчеркнул Президент Казахстана.

Токаев объяснил планируемое введение жестких мер необходимостью обеспечивать безопасность жителей страны и государства в целом. «Уверен, народ меня поддержит», — заметил он.

До сегодняшнего дня Совет безопасности возглавлял первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он считался пожизненным председателем этого органа.

В начале года жители Жанаозена и Актау, находящихся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе Казахстана, вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и поручил на 180 дней ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Он также ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате.

Несмотря на это, протесты в Казахстане продолжились. В Алма-Ате митингующие заняли здание администрации (акимата) города и местную резиденцию главы государства. В стране полностью отключен интернет.