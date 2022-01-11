Президент Казахстана утвердил новый состав Правительства страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового Правительства страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Новым первым заместителем Премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Посты вице-премьеров Казахстана займут Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

Вместо Магзума Мирзагалиева новым министром энергетики станет Болат Акчулаков. Заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев сохранили свои должности.

Еще в воскресенье, 9 января, в Казахстане анонсировали изменения в составе Правительства.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ, однако их вывод должен начаться уже через два дня.