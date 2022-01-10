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Ру Тат
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Политика
10 января 2022  11:38

Токаев поблагодарил лидеров стран ОДКБ за помощь во время беспорядков в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллег из России, Беларуси и Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране, произошедших в начале января. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Особые слова благодарности хотел бы выразить РФ Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан», — сказал казахстанский лидер.

Токаев отметил, что был с Путиным «на постоянной связи с первых дней террористической атаки» на республику. 

Он также поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Киргизии Садыра Жапарова, а также таджикистанского лидера Эмомали Рахмона «за политическое и даже боевое братство».

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